Kasia Smutniak | estate a Mustang | terra del suo cuore

(Di giovedì 26 luglio 2018) In mezzo ai tanti profili Instagram vip che ci perseguitano da settimane con foto di mari cristallini, villone con piscine, pranzi di pesce in spiaggia, escursioni sugli yacht e party serali insieme ad amici altrettanto belli, ricchi e famosi, ce n’è uno che si distingue fra tutti. Perché anziché foto di addominali o glutei scolpiti e abbronzati ci sono visi sorridenti di bambini che di piscine non ne hanno mai vista una in vita loro. Immagini di paesaggi mozzafiato, di montagne infinite, di unapovera ma unica, meravigliosa. Si tratta del, in Nepal,e il profilo è quello di, che dal 2011, anno in cui ha fondato la “Pietro Taricone Onlus“, ognivola in quel Paese lontano, poco accessibile ma intatto, selvaggio e magico, per portare avanti il progetto dell’associazione. “Progetti mirati a offrire educazione all’infanzia ...