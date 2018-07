Juventus-VR46 è rottura | Valentino Rossi trarrà benefici dall’affare Cristiano Ronaldo?

sportfair

: Niente soldi per Valentino Rossi, Juventus cancella accordo con la VR46? - TuttoMotoriWeb : Niente soldi per Valentino Rossi, Juventus cancella accordo con la VR46? - mirkosi : RT @corsedimoto: IL CASO:: La Juventus ha cancellato l’accordo di sfruttamento del merchandising siglato nel 2015 con l’azienda di Valenti… - rajasanda99 : RT @corsedimoto: IL CASO:: La Juventus ha cancellato l’accordo di sfruttamento del merchandising siglato nel 2015 con l’azienda di Valenti… -

(Di giovedì 26 luglio 2018) Laha interrotto i suoi rapporti commerciali con il marchiodi, ecco i misteriosi movimenti del club bianconero Nel 2015 laaveva stretto un’importante partnership con il marchio. Il brand di merchandising die la squadra bianconera avevano firmato un contratto in cui las’impegnava a fornire al club ‘abbigliamento per il tempo libero’ rivendibile negli store dellae su internet. Dopo l’acquisto dii tifosi, conoscendo l’accordo preso tra le due aziende, avevano previsto affari milionari anche per l’azienda di. Secondo molti, infatti, l’effetto CR7 avrebbe avuto delle ripercussioni anche sulle casse del brand del pilota della Yamaha. Così però non sarà. Secondo il sito corsedimoto.com, i rapporti commerciali tra lae ...