Juventus | Cristiano Ronaldo si ‘salva’ dal carcere | accordo con il fisco

Cristiano Ronaldo alla Juventus : mossa rischiosa o triplete assicurato? L’opinione dei tifosi : Il bookmaker britannico William Hill ha chiesto ai suoi utenti di dire la loro sull’affaire CR7, promosso da otto tifosi su dieci; rimane, tuttavia, lo scetticismo per la vittoria della Champions League da parte della Vecchia Signora Terminati i Mondiali, l’attenzione dei tifosi di ogni parte del mondo torna a concentrarsi sui campionati nazionali e sulle coppe europee e, a poco meno di un mese dall’inizio della Serie A, il calcio italiano ...

Cristiano Ronaldo in bianconero : per la Juventus mossa rischiosa o triplete a portata di mano? Ai microfoni di William Hill rispondono gli italiani : Le trattative per portare Cristiano Ronaldo all’Allianz Stadium hanno tenuto con il fiato sospeso milioni di tifosi e, una volta resi noti, i termini dell’accordo multimilionario hanno fatto discutere. Secondo otto italiani su dieci (82%), tuttavia, il costo dell’operazione è ampiamente giustificato dal talento di CR7, considerato il più forte giocatore del mondo. La percentuale restante si divide tra chi ritiene che la cifra sborsata ...

Serie A ed NBA - il parere di Ettore Messina : “Cristiano Ronaldo come LeBron James - ma la Juventus è migliore dei Lakers” : Ettore Messina, allenatore in seconda dei San Antonio Spurs, ha fatto un interessante paragone fra la Serie A e l’NBA mettendo a confronto gli acquisti di Cristiano Ronaldo e LeBron James Ettore Messina, ex ct della Nazionale italiana di basket e vice allenatore dei San Antonio Spurs in NBA, affianca ad una grande passione e conoscenza del basket anche l’amore per il calcio. Nel corso di una recente intervista, ...

Cristiano Ronaldo alla Juventus - l'affare milionario di Valentino Rossi : perché diventerà ancora più ricco : L'acquisto di Cristiano Ronaldo è un affare per la Juventus , ma a fare fortuna grazie a CR7 sarà anche Valentino Rossi . Dietro il business delle nuove magliette bianconere numero 7, quelle del ...

FIFA 19 : EA parla dell'inevitabile lavoro da svolgere dopo l'arrivo di Cristiano Ronaldo alla Juventus : I Mondiali di calcio sono archiviati e gli appassionati hanno ora gli occhi puntati sul calciomercato che, come ormai saprete, ha già visto la sua prima "bomba" e forse uno dei trasferimenti più importanti di sempre, ovvero quello di Cristiano Ronaldo alla Juventus.Certo, i tifosi bianconeri sognano già con CR7 (e chi non lo farebbe!), ma il trasferimento ha avuto delle ripercussioni di una certa importanza anche per il prossimo FIFA 19. EA, ...

CRISTIANO RONALDO - PRIMO ALLENAMENTO CON LA Juventus/ Video - ultime notizie : Boateng intanto lo elogia : CRISTIANO RONALDO, PRIMO ALLENAMENTO con la JUVENTUS: Video. L'ex Real Madrid atteso alla Continassa con i nazionali il 30 luglio.

Juventus - tifosi pazzi di Cristiano Ronaldo : arriva il primo murales : I supporters bianconeri non vedono l'ora di ammirare il 33enne in campo: esordio il prossimo 12 agosto

Juventus - la decisione sull’amichevole di Villar Perosa e sulla presenza di Cristiano Ronaldo : Juventus a Villar Perosa? Il club ha preso una decisione sull’amichevole interna ed anche sulla presenza di Cristiano Ronaldo “La consueta amichevole della Juventus a Villar Perosa tra squadra A e B, potrebbe essere spostata a causa del dirompente effetto Cristiano Ronaldo”. Questa la notizia che nella serata di ieri ha preso il sopravvento in casa Juventus. La società, dopo un’attenta riflessione, ha preso una ...

Il tris d'assi per la Juventus di Cristiano Ronaldo : Leggi l'articolo completo sull'edizione digitale del Corriere dello Sport-Stadio Rugani, Pjanic, Higuain: tre casi diversi Acquisti, cessioni, obiettivi Ultime notizie Calciomercato

Formazione Juventus 2018-2019 : Cristiano Ronaldo fa dire addio ad alcune idee di Allegri : Formazione Juventus 2018-2019: un orizzonte che stuzzica la fantasia dei tifosi bianconeri. L'idea di vederci Cristiano Ronaldo dentro fa quasi vivere i sostenitori della Vecchia Signora in un sogno, il quale presto sara' realta'. Il giocatore più forte del mondo sara' a disposizione di Massimiliano Allegri che dovra' ridisegnare la squadra con la consapevolezza di dover mettere il più possibile a proprio agio uno dei pochi giocatori che sposta ...

Calciomercato Juventus – Pogba fa impazzire i tifosi : il sogno di giocare con Cristiano Ronaldo apre ad un ritorno in bianconero : Paul Pogba verso un clamoroso ritorno alla Juventus? Dalla spagna lanciano la bomba: la voglia di giocare con Cristiano Ronaldo potrebbe far scoccare nuovamente la scintilla Ore caldissime per il Calciomercato della Juventus. Dopo la clamorosa indiscrezione sul possibile ritorno di Leonardo Bonucci, si fa largo un’altra possibile ‘marcia indietro’, quella di Paul Pogba. Dalla Spagna ‘Marca.com’ lancia la ...

Cristiano Ronaldo alla Juventus - Fifa 19 cambia : ecco come : Non solo un calciatore, CR7, ma una vera e propria azienza capace di muovere folle e denari in qualsiasi posto del mondo. Il portoghese è forse l'unico a stravolgere anche la storia dei videogames.

Pirlo e quel presentimento sulla sua ex squadra : “Cristiano Ronaldo può far vincere alla Juventus la Champions” : La Champions League è alla portata della Juventus con Cristiano Ronaldo, parola di Andrea Pirlo “La Juve di Cristiano Ronaldo vincerà la Champions? Ci prova, non è detto che comprando un giocatore così la vinci, però certamente ti avvicini molto. Un giocatore che sposta gli equilibri magari può servire finalmente alla Juve per vincere la Champions”. Così Andrea Pirlo commenta il colpo di mercato del club bianconero a margine ...