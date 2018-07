Juventus | calendario Serie A 2019 prima contro il Chievo a Verona | seconda in casa con

Juventus - calendario Serie A 2018/ Esordio di CR7 e Napoli : con chi giocherà la 1^ giornata di campionato? : Juventus, calendario Serie A 2018: i bianconeri aspettano di conoscere la loro avversaria nella prima giornata del campionato, che coinciderà con l'Esordio di Cristiano Ronaldo in Italia(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 11:48:00 GMT)

Roma - calendario Serie A 2018/ Juventus e derby con la Lazio : con chi giocherà la 1^ giornata di campionato? : Roma, calendario Serie A 2018: i giallorossi attendono di scoprire il loro percorso in campionato e soprattutto con chi dovranno giocare nella prima giornata del prossimo 19 agosto(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 11:32:00 GMT)

Inter - calendario Serie A 2018/ Derby con il Milan e la Juventus - con chi gioca la 1^ giornata di campionato : Inter, calendario Serie A 2018: con chi giocano i nerazzurri nella prima giornata? Grande attesa per scoprire la prima avversaria per Luciano Spalletti, che non sarà comunque il Milan(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 11:17:00 GMT)

Napoli - Calendario Serie A 2018/ Aspettando la Juventus - con chi gioca la 1^ giornata di campionato? : Napoli, Calendario Serie A 2018-2018. Chi sarà il primo avversario degli azzurri di Ancelotti nella prima giornata del primo campionato italiano? Si attende la Juventus.(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 10:52:00 GMT)

Amichevoli estive Juventus 2018 : il calendario completo e come seguirle : ... un'estate di big match La prima gara che i bianconeri giocheranno dopo la partenza per gli USA sarà quindi quella del 25 luglio, valida per l'International Champions Cup , in esclusiva su Sky Sport, ...