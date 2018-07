Juventus-Bonucci | clamorose dichiarazioni di Marotta sull’affare | nel frattempo innesto

Juventus - Marotta spaventa… Bonucci : “in difesa siamo al completo. Higuain? Stiamo valutando il suo futuro” : Presente negli studi Sky per il sorteggio del calendario della prossima serie A, Beppe Marotta ha parlato del futuro di Bonucci e Higuain Il futuro di Bonucci e quello di Higuain, legati a doppio filo in una trattativa diretta con il Milan. Beppe Marotta non si nasconde e, presente negli studi di Sky Sport per il sorteggio del nuovo calendario di serie A, si sofferma sui due nomi che infiammano al momento il mercato bianconero. Bonucci ...

Juventus - Marotta : “Bonucci? Vorremmo accontentarlo. Caldara? Proveremo a trattenerlo” : Juventus, Marotta- Poche parole, le quali risuonano come una totale conferma. Beppe Marotta, intervistato dai colleghi di “SportItalia“, all’uscita da un noto ristorante milanese, ha colto l’occasione per lasciare qualche dichiarazione, ma decisamente importante. Il direttore generale bianconero non ha smentito l’intrigo di mercato sull’asse Torino-Milano, ma ha confermato la volontà di riportare Bonucci a ...

Bonucci alla Juventus? Il commento di Insigne sorprende tutti : Sono ore calde per il ritorno alla Juventus del difensore Leonardo Bonucci. Sorpreso della trattativa l’attaccante del Napoli Insigne intervistato da ‘Premium Sport’: “Da compagno di nazionale mi stupirebbe vederlo tornare alla Juve perché non si è lasciato bene. Dovesse succedere, qualche tifoso non lo accoglierà bene. Ho un grande rapporto con lui e spero che vada bene per lui, se è questo che vuole “. LEGGI ...

Milan - Bonucci verso la Juventus : nuovo vertice con l'agente di Caldara : Sono i giorni, le ore, del probabile ritorno di Leonardo Bonucci alla Juventus, con Mattia Caldara pronto eventualmente a fare il percorso inverso. Oggi, a Milano, c'è stato un altro vertice tra il ds ...

Asse Milan-Juventus - proseguono i contatti per lo scambio Bonucci-Caldara. E sulla questione Higuain… : Le due società si sono sentite anche nella giornata di oggi, non trovando però un punto di incontro sulla valutazione dei due difensori I contatti tra Milan e Juventus restano frenetici, le due società lavorano allo scambio che dovrebbe portare Caldara in rossonero e Leonardo Bonucci a vestire nuovamente la maglia bianconera. Higuain – LaPresse Si lavora sulle valutazioni dei due calciatori, con entrambi i club convinti che il ...

Bonucci alla Juventus-Higuain al Milan/ Ultime notizie - Max Allegri blocca la partenza di Caldara? : Bonucci alla Juventus-Higuain al Milan, Ultime notizie: intreccio di mercato tra la società bianconera e quella rossonera. Coinvolti anche Caldara, Benatia e Pjaca.(Pubblicato il Wed, 25 Jul 2018 17:47:00 GMT)

Juventus - Paolo Bargiggia : “Bonucci è da considerarsi già della Juve. Chiarimento con Allegri al telefono” : BONUCCI è DA considerarsi GIà della JUVE- Paolo Bargiggia, noto esperto di mercato, non ha dubbi: Leonardo Bonucci è già un giocatore della Juventus. Sul proprio account twitter, il noto giornalista ha riassunto tutti i passaggi del ritorno in bianconero dell’attuale difensore del Milan. Scuse e Chiarimento con Allegri già avvenuto telefonicamente. “BONUCCI E’ della […] L'articolo Juventus, Paolo Bargiggia: “Bonucci ...

LIVE Bonucci alla Juventus - nodo Caldara con il Milan. Elliott preferisce Morata a Higuain : Bonucci-Juventus, la cronaca di martedì 24 luglio 23:30, Bonucci-Caldara si può fare. L'incontro di oggi Milan-Juventus , tra Leonardo, Marotta e Paratici, è stato interlocutorio. Due i nomi più ...

Bonucci alla Juventus-Higuain al Milan/ Ultime notizie - maxi intreccio : coinvolti Caldara - Benatia e Pjaca : Bonucci alla Juventus-Higuain al Milan, Ultime notizie: intreccio di mercato tra le società. coinvolti anche Caldara, Bebatia e Pjaca.

Juventus-Bonucci - la reazione social dei tifosi bianconeri -FOTO- : Juventus-Bonucci- Un potenziale ritorno in bianconero che avrebbe già fatto scattare tutti i tifosi bianconeri sull’attenti. C’è chi parla di tradimento, c’è chi lo riabbraccerebbe subito. Bonucci divide le opinioni. Tuttavia, il popolo del web è già impazzito alla notizia del clamoroso dietrofront dell’attuale difensore rossonero. Fotomontaggi, sfottò e un ritorno che, dalle prime indiscrezioni, […] L'articolo ...

LIVE Bonucci alla Juventus - Caldara verso il Milan. No dei rossoneri a Benatia - anche Higuain-Pjaca nell'affare? : Bonucci-Juventus, la cronaca di martedì 24 luglio 23:30, Bonucci-Caldara si può fare. L'incontro di oggi Milan-Juventus , tra Leonardo, Marotta e Paratici, è stato interlocutorio. Due i nomi più ...

Juventus - Bonucci per Caldara? Sì - ma con la recompra… : Bonucci PER CALDARA- Come già sottolineato nella giornata di ieri, Juventus e Milan starebbero lavorando attentamente sul potenziale ritorno in bianconero dell’attuale difensore rossonero. Una trattativa che potrebbe sbloccarsi con l’inserimento di Higuain, ma attenzione anche a Mattia Caldara. SPUNTA L’IDEA DI RECOMPRA Mattia Caldara potrebbe essere sacrificato dalla Juventus per arrivare a Bonucci solamente ...