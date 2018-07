Juventus-Bayern Monaco 2-0 | super Favilli | Perin insuperabile | bene Cancelo ed Emre Can

Video/ Juventus Bayern (2-0) : highlights e gol della partita : doppietta di Favilli! (ICC 2018) : Video Juventus Bayern Monaco (risultato finale 2-0): highlights e gol della partita, amichevole valida per la International Champions Cup 2018. Decisiva doppietta di Favilli.(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 09:24:00 GMT)

Juventus-Bayern Monaco 2-0 - Favilli ‘alla CR7’ : show dell’attaccante - ottimo esordio dei bianconeri : La Juventus inizia alla grande la tournée americana, superando 2-0 il Bayern Monaco al Lincoln Financial Field di Philadelphia, nella prima gara dell’International Champions Cup. Most Valuabel Player, come dicono da queste parti, ovvero il migliore della gara, è Andrea Favilli, che con una doppietta siglata in otto minuti, tra il 32′ e il 40′ del primo tempo, regala il successo ai bianconeri, che onorano così, nel ...

Juventus-Bayern Monaco LIVE : LA CRONACA 1' - Si comincia! 3' - Favilli in area di rigore, sassata sul primo palo parata in corner da Ulreich 7' - Ribery rientra dalla sinistra, il suo diagonale di destro viene ben respinto da ...

ICC - Juventus-Bayern 2-0 : gol e highlights. Favilli show - Allegri vince all'esordio : Juventus-Bayern MONACO 2-0 32' e 40' Favilli IL TABELLINO Juventus , 4-3-3, : Perin , 70' Pinsoglio, ; Cancelo , 70' Macek, , Rugani , 54' Caldara, , Chiellini , 54' Barzagli, , De Sciglio; Marchisio ...

Juventus-Bayern Monaco : match visibile in tv ed in streaming su Sky Go : L'attesa è finita, iniziano i primi impegni di spessore. La Juventus [VIDEO], dopo aver svolto la preparazione alla Continassa, è atterrata negli Stati Uniti dove si appresta a disputare il classico torneo estivo International Champions Cup, competizione alla quale parteciperanno diverse big europee. All'appello mancano numerosi top player bianconeri che hanno appena disputato il Mondiale, stiamo parlando di Paulo Dybala, Douglas Costa, Juan ...

