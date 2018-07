Juventus | addio Golovin | va al Monaco per 30 milioni

Bonucci torna alla Juventus? / Ultime notizie : addio Milan - Higuain potrebbe accelerare l'operazione : Bonucci torna alla Juventus? Il capitano del Milan pensa al clamoroso ritorno: possibile scambio con Gonzalo Higuain. Operazione maturata nelle Ultime ore: attesi sviluppi. La Juventus sarebbe la destinazione gradita di Leonardo Bonucci. L’allenatore del Milan, Rino Gattuso, ha confermato l’intenzione del difensore di lasciare la squadra rossonera. “Quando un giocatore esprime un suo desiderio, è giusto affrontare in modo serio e ragionato ...

Formazione Juventus 2018-2019 : Cristiano Ronaldo fa dire addio ad alcune idee di Allegri : Formazione Juventus 2018-2019: un orizzonte che stuzzica la fantasia dei tifosi bianconeri. L'idea di vederci Cristiano Ronaldo dentro fa quasi vivere i sostenitori della Vecchia Signora in un sogno, il quale presto sara' realta'. Il giocatore più forte del mondo sara' a disposizione di Massimiliano Allegri che dovra' ridisegnare la squadra con la consapevolezza di dover mettere il più possibile a proprio agio uno dei pochi giocatori che sposta ...

Juventus - Pjaca al passo d'addio : la Samp prova il sorpasso sulla Fiorentina : Marko Pjaca è al passo d'addio. Dopo l'esperienza in prestito allo Schalke 04 , il trequartista croato lascerà la Juventus, per proseguire , probabilmente, in Italia il suo percorso di crescita. Ma ...

Juventus-Higuain - il lungo addio : TORINO - C'è caso che fra un po' i bookmakers non accettino più scommesse sul suo destino londinese. Di sicuro non converrebbe a nessuno mettere da parte il proprio denaro prima di azzardare ...

Juventus-Higuain - ora può essere addio : Il Pipita pronto a trasferirsi a Londra per 60 milioni di euro e con lui anche Rugani per 40 milioni

Cristiano Ronaldo è della Juventus - l’addio di Sergio Ramos : “le vittorie parlano per te - è stato un onore ti ricorderò sempre” : Cristiano Ronaldo è un nuovo giocatore della Juventus, l’addio social di Sergio Ramos è commovente: parole splendide per l’ormai ex compagno Doveva essere la settimana decisiva per Cristiano Ronaldo alla Juventus, sono bastati appena due giorni. Nel tardo pomeriggio di oggi, Cristiano Ronaldo è diventato un nuovo calciatore della Juventus. Le ultime resistenze del Real Madrid sono crollate, il comunicato ufficiale rilasciato ...

Juve - Vinovo addio : il ritiro al via nel nuovo Juventus Training Center : Stanze hi-tech e campi da allenamento in 45.000 mq. La Juventus ha salutato Vinovo per sbarcare allo Juventus Training Center L'articolo Juve, Vinovo addio: il ritiro al via nel nuovo Juventus Training Center è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Claudio Marchisio - il messaggio malinconico ed il possibile addio alla Juventus : Claudio Marchisio si appresta a vivere giorni caldissimi, il centrocampista potrebbe lasciare la Juventus dopo l’arrivo di Emre Can “Ultimo bagno di questa estate, per me, bellissima, interessante, viaggiando molto, conoscendo posti nuovi e persone nuove. Un’estate dentro a mille pensieri”. Claudio Marchisio ha salutato così le sue vacanze estive, pronto a ripartire dal ritiro della Juventus. Tra i suoi mille ...

Paulinho alla Juventus? / Calciomercato : il brasiliano apre all'addio al Barcellona - ma dalla Cina... : Paulinho alla Juventus? Calciomercato: il brasiliano apre all'addio al Barcellona, ma dalla Cina arriva l'offerta del Guangzhou che vuole riprendere il brasiliano...(Pubblicato il Sat, 07 Jul 2018 11:30:00 GMT)

Cristiano Ronaldo alla Juventus/ Ultime notizie : patto Perez-Mendes d'addio per festa di addio al Real Madrid : Cristiano Ronaldo alla Juventus: le Ultime notizie sulla grande trattativa per portare l'attaccante portoghese dal Real Madrid ai bianconeri. Sabato il giorno giusto per l'annuncio?(Pubblicato il Fri, 06 Jul 2018 10:50:00 GMT)

A tutto Buffon : l’addio alla Juventus - il capitolo Nazionale ed il Psg : Gigi Buffon ha parlato del suo futuro in Nazionale ma non solo, il portiere ha analizzato il calciomercato legato ai club italiani Gigi Buffon annuncia l’addio alla Nazionale in una lunga intervista nella quale ha parlato anche di Juventus e calciomercato. Intanto si attende la sua firma col Psg, che sembra essere nell’aria da settimane: “Se andremo avanti vedremo, se lo farò sarà perché ho tante motivazioni che spingono ...