Juve | il Chelsea fa sul serio per Higuain | Rugani e Pjanic

Mercato Juve - l'agente di Rugani : "C'è l'interesse del Chelsea" : Davide Torchia, procuratore del centrale bianconero, conferma la volontà del Chelsea di strappare il suo assistito alla Vecchia Signora. Domani in programma un summit a Milano fra le parti

Il Chelsea sbarca in Italia - incontro con la Juventus per “ostacolare” il Milan : Chelsea in Italia pronto a spendere per accontentare le richieste del tecnico Sarri: incontro con la Juventus, il Milan che farà? Il Chelsea si appresta ad aprire la trattativa con la Juventus per diverse pedine bianconere. Il primo nome finito sul taccuino di Sarri è quello di Rugani, difensore che conosce molto bene. La trattativa sembra essere ben avviata, sulla base di 40 milioni di euro, ma non si tratta dell’unico nome in ballo ...

Chelsea in Italia - la Juventus al varco : Leggi l'articolo completo sull'edizione odierna del Corriere dello Sport-Stadio Corsport TV Ultime notizie calciomercato

Il Milan chiede Caldara alla Juve per Bonucci. Ma attenti al solito Chelsea : Ore calde, caldissime, sull'asse Milano-Torino, dove le trattative per Higuain e Bonucci viaggiano per il momento in parallelo. Per lasciare partire Bonucci, il Milan ha chiesto in cambio alla ...

David Luiz per Rugani : scambio Juventus-Chelsea?/ Ultime notizie : il brasiliano potrebbe affiancare Chiellini : David Luiz per Rugani: scambio Juventus-Chelsea? Ultime notizie: il brasiliano potrebbe affiancare Chiellini al centro della difesa, ma la Vecchia Signora medita(Pubblicato il Tue, 24 Jul 2018 10:36:00 GMT)

David Luiz-Rugani : Juventus e Chelsea lavorano allo scambio : David Luiz-Rugani, la Juventus potrebbe accettare la proposta di scambio arrivata dal Chelsea di Maurizio Sarri David Luiz-Rugani, possibile scambio tra Chelsea e Juventus. La bomba di mercato, rilanciata dal Daily express, è certamente affascinante. La Juventus vuole cedere sì Rugani, ma è nello stesso tempo alla ricerca di un valido sostituto. David Luiz è un vincente, in cerca di riscatto, un calciatore che, messo accanto ad un ...

Calciomercato Juve - il City ci prova per Pjanic : servono 100 milioni. Higuain tra Chelsea e Milan : Juventus, il presente significa cessioni. Dopo aver completato diverse operazioni in entrata, i bianconeri sono concentrati per cercare si sfoltire la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. ...

Mercato Juve - Rugani-Chelsea in dirittura d'arrivo. Il punto sulle cessioni : Rugani e Higuain si avvicinano ai Blues. Trasferimento in Inghilterra probabile anche per Sturaro, mentre Pjaca è conteso da Fiorentina e Sampdoria

Juventus : ore decisive per Rugani al Chelsea : TORINO - Il Chelsea e Daniele Rugani hanno raggiunto l'accordo. Il difensore avrà un bell'incremento d'ingaggio in Premier League dove l'intesa è sulla base di 77 mila sterline a settimana, seguendo i ...

Juventus - dopo Cristiano Ronaldo l'ora delle cessioni : Miralem Pjanic verso il Chelsea di Sarri : Ma se dovesse fallire la missione sul neo campione del mondo la società bianconera avrebbe altri due centrocampisti nel mirino: Adrien Rabiot , del Paris Saint-Germain , che continua a rifiutare il ...

Juventus - Sarri vuole Pjanic : primi contatti con il Chelsea : Miralem Pjanic potrebbe lasciare la Juventus in casa di un'offerta folle da parte del Chelsea. Sarri ha ammesso di aver chiesto qualche colpo a centrocampo per innalzare la qualità della rosa, e in giro...

Juventus-Chelsea - si lavora ad un pacchetto di 3 calciatori : non solo Higuain e Rugani… : Juventus e Chelsea alle prese con diverse trattative entrate nella fase calda, non solo Higuain e Rugani sul banco tra i due club Juventus e Chelsea sono al lavoro per completare una maxi operazione che potrebbe portare diversi calciatori bianconeri alla corte di mister Sarri. Ben note le trattative per Higuain e Rugani, per un totale di 100 milioni di euro, affari ben avviati che volgono verso la conclusione. Ebbene, secondo le ultime ...

Juventus - Chelsea-Higuain in stallo. Pjanic incontra Ramadani e il procuratore di Sarri : Il mercato in entrata della Juventus dipende ora sicuramente da alcuni sacrifici in uscita. Primo nome su tutti Gonzalo Higuain, sogno nel cassetto di Maurizio Sarri che lo riabbraccerebbe volentieri ...

Calciomercato Juventus - prime mosse del Chelsea per Higuain. Futuro Pjanic : gli scenari : Dopo la presentazione in grande stile di Cristiano Ronaldo, la Juventus sta pianificando il suo Futuro. Acquistato il portoghese, il Calciomercato bianconero si sposta ora sul fronte cessioni, con ...