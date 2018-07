Juve | Favilli super | doppietta e Bayern ko

Juve-Bayern 2-0 : la tournée bianconera parte nel segno di Favilli : La notizia lo deve aver motivato parecchio dall'altro lato del mondo: unico centravantone nel ritiro americano, è stato scelto da Allegri per pungere contro i bavaresi sperimentali di Kovac e non ha ...

Juve : ecco quando Favilli passa al Genoa : Come riferito da Sky Sport , l'incontro odierno tra Genoa e Juventus per Andrea Favilli è servito per discutere delle tempistiche sul passaggio del giovane attaccante in rossoblù. Dopo la tourneè americana, l'ex Ascoli ...

Juve : Udinese in pressing per Favilli - ma Allegri ferma tutto : Come riporta Nicolò Schira de La Gazzetta dello Sport , l'Udinese insiste con la Juventus per l'attaccante Andrea Favilli. Allegri, però, vuole valutare il giocatore in ritiro prima di dare via libera alla partenza.

Juve - da Favilli a Kean : via sette giocatori per 130 milioni : Non solo Gonzalo Higuain . La Juventus, alle prese con la trattativa per l'acquisto di Cristiano Ronaldo , intende fare cassa con i tanti giovani in uscita. Secondo La Gazzetta dello Sport i nomi in cima alla lista sono quelli di Daniele Rigani , Alberto Cerri , Marko Pjaca e Moise Kean . Circa 95 milioni di euro potrebbero arrivare dalle cessioni di questi quattro giocatori, ma ...

Juventus - ufficiale il ritorno di Favilli. Contatti in corso per Cancelo e Golovin : I bianconeri si riprendono l'attaccante classe '96 per 7,5 milioni più bonus. Intanto si continua a lavorare per portare a Torino sia l'esterno portoghese che il centrocampista russo

La Juve riabbraccia Favilli : all'Ascoli vanno 7 - 5 milioni : Due anni più tardi, la Juventus riabbraccia Andrea Favilli. L'ex centravanti della Primavera bianconera rientra a Torino, dove ha svolto già le visite mediche: operazione chiusa con l'Ascoli sulla ...

