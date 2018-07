Juve | Favilli | ' Mercato? Ho detto al mio agente di non chiamarmi'

Juventus - Andrea Favilli superstar : il baby bomber stende il Bayern Monaco - 2-0 negli Usa : La Juventus scopre Andrea Favilli : doppietta, 2-0 al Bayern Monaco e tanti applausi. Era già stata decisa la sua partenza per Genova, sponda Genoa , ma forse la prestazione del baby bomber 21enne , ...

Juventus – Il futuro di Favilli è già segnato - Allegri lo svela in conferenza : “andrà in un club di A” : L’allenatore della Juventus ha commentato in conferenza stampa la prestazione fornita contro il Bayern, soffermandosi sul futuro di Favilli Cristiano Ronaldo non è ancora in campo ma la Juventus già gira a mille grazie alle magie del giovane Favilli. Il baby attaccante bianconero con una doppietta ha steso il Bayern Monaco nella gara di esordio della Juve nella International Champions Cup a Philadelphia. Le due reti di Favilli sono ...

Juve-Bayern le pagelle : Favilli e Perin primi della classe : Perin 7.5 Bravo, bravo, bravo. Preso di mira sin dall'inizio, sfodera tutto il repertorio tra respinte con i pugni, uscite basse, uscite alte. Pinsoglio, 26' st, 6 Mantiene la porta inviolata DE ...

Juventus-Bayern Monaco 2-0 - Favilli ‘alla CR7’ : show dell’attaccante - ottimo esordio dei bianconeri : La Juventus inizia alla grande la tournée americana, superando 2-0 il Bayern Monaco al Lincoln Financial Field di Philadelphia, nella prima gara dell’International Champions Cup. Most Valuabel Player, come dicono da queste parti, ovvero il migliore della gara, è Andrea Favilli, che con una doppietta siglata in otto minuti, tra il 32′ e il 40′ del primo tempo, regala il successo ai bianconeri, che onorano così, nel ...