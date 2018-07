Juve | Alex Sandro | ' Ogni allenamento siamo più forti'

'Juventus - se Alex Sandro va via c'è Theo Hernandez' : In porta, invece, ecco farsi largo un nome alternativo a Courtois: Hugo Lloris, 31enne portiere francese neo campione del mondo. Per il 'Sun', negli uffici del Tottenham arriverà una proposta da ...

Juventus - Alex Sandro-United : accordo raggiunto - contratto da 7 milioni a stagione : Alex Sandro-United- Il Manchester United sarebbe ormai pronto a mettere le mani su Alex Sandro. Secondo quanto riportato dai colleghi inglesi di “Sunday Times“, il Manchester United avrebbe raggiunto l’accordo di massima con Alex Sandro per un ingaggio da circa 7 milioni di euro a stagione con contratto da 4-5 anni. Un accordo già totalmente […] L'articolo Juventus, Alex Sandro-United: accordo raggiunto, contratto da 7 ...

Juve - casting a sinistra se parte Alex Sandro : tutti i nomi : Alex Sandro può lasciare la Juve per una cifra vicina ai 50 milioni di euro. Secondo il Corriere dello Sport , la società bianconera segue tre giocatori per la corsia mancina: Marcelo, Juan Bernat e Matteo Darmian.

Juve - Bernat la soluzione più semplice se parte Alex Sandro : Secondo Il Corriere dello Sport , è Juan Bernat del Bayern Monaco , a questo punto più di Matteo Darmian , il candidato alla sostituzione di Alex Sandro nel caso la Juventus dovesse cedere l'esterno sinistro brasiliano. L'ex ...

Juve - un nome su tutti se parte Alex Sandro : servono 50 milioni : Il futuro di Alex Sandro resta in bilico. La Gazzetta dello Sport scrive che il Paris Saint-Germain continua a pensare all'esterno della Juventus, che chiede 50 milioni di euro per cederlo. Arrivare a Marcelo del Real Madrid è complicato. Gli altri nomi che ...

Juve - fissato il prezzo per Alex Sandro : i possibili sostituti : Sempre secondo la Gazzetta dello Sport , arrivare a Marcelo , che consentirebbe ai bianconeri di mantenere uno standard elevato, è complicato. E gli altri nomi che girano, da Matteo Darmian a Lucas ...

Calciomercato Juventus – Pronta l’offerta del Psg per Alex Sandro - c’è già il sì del giocatore : le ultime : Il club parigino avrebbe Pronta la prima offerta da recapitare alla Juventus, che ha nel frattempo abbassato le pretese per il terzino brasiliano Il Paris Saint-Germain fa sul serio per Alex Sandro, secondo quanto riferito da Tuttosport il club parigino ha già Pronta la prima offerta da recapitare al club bianconero che ha abbassato le proprie pretese a 45-50 milioni di euro. Niente Manchester United dunque per il brasiliano, non convinto ...

Calciomercato Juventus - Alex Sandro ad un passo dal Psg : poi si chiude per Marcelo [CIFRE e DETTAGLI] : 1/11 Tano Pecoraro/LaPresse LaPresse/ ...

Clamoroso Juventus - vicino anche Marcelo : via Alex Sandro - sta diventando la squadra più forte di sempre [DETTAGLI] : 1/10 AFP/LaPresse ...

Alex Sandro via dalla Juventus?/ PSG e Manchester United sono alla finestra : Si rincorrono i rumors sul possibile addio di Alex Sandro dalla Juventus. Psg e Manchester United seguono con attenzione il giocatore bianconero. Darmian l'alternativa.(Pubblicato il Sat, 07 Jul 2018 15:14:00 GMT)

Calciomercato Juventus - accordo tra Alex Sandro ed il Manchester United [CIFRE e DETTAGLI] : Calciomercato Juventus – Sono ore caldissime in casa Juventus, il club bianconero è scatenato ed a tenere banco è anche e soprattutto la trattativa con il Real Madrid per Cristiano Ronaldo, nelle ultime ore alcune novità. Ma non solo, il club bianconero lavora anche in uscita, nel dettaglio Alex Sandro si avvicina sempre di più al Manchester United. Secondo quanto riportato dalla stampa inglese ci sarebbe un accordo tra i Red Devils ...

Psg su Alex Sandro - la Juventus scalda Bernat - Darmian o Digne : TORINO - A Catanduva, Stato di San Paolo, cioè a casa sua, fa caldo. Umidiccio, non piove mai, e presto il traguardo dei trenta gradi sarà tagliato in scioltezza. A Torino le temperature fanno già ...

Ghoulam alla Juventus?/ Se parte Alex Sandro i bianconeri pronti ad un'offerta per il terzino del Napoli : La Juventus avrebbe puntato su Faouzi Ghoulam, terzino algerino in forza al Napoli, in caso di partenza di Alex Sandro cercato dal Manchester United e dai tedeschi del Bayern Monaco(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 12:25:00 GMT)

Juventus - Alex Sandro tra rinnovo e addio : a sinistra gira tutto intorno a lui : TORINO - La Juventus che Giuseppe Marotta, Fabio Paratici e Massimiliano Allegri stanno progettando per la prossima stagione ha Joao Cancelo a destra e Alex Sandro a sinistra. Due terzini talmente ...