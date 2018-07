Jamès Rodriguez dovrà pagare 11 | 65 milioni di euro per frode fiscale in Spagna

Il Real vuole riportare a Madrid James Rodriguez : Madrid, SPAGNA, - riportare al Santiago Bernabeu James Rodriguez . L'ipotesi, con il passare delle ore prende sempre più consistenza, come conferma la prima pagina di Marca , che apre con un più che ...

Colombia-Inghilterra - le probabili formazioni – Ottavi Mondiali 2018 : infortunati James Rodriguez e Stones : Si va a completare il quadro delle migliori otto nazionali di calcio al mondo: Colombia-Inghilterra non è un semplice ottavo di finale. A Mosca, oggi, martedì 3 luglio, alle ore 20 ci si gioca qualcosa di più: la parte bassa del tabellone della rassegna iridata propone in pratica un’autostrada verso la finalissima del 15 luglio. La Colombia, dopo aver perso all’esordio contro il Giappone una gara giocata praticamente ...

Mondiali Russia 2018 – James Rodriguez inventa - Yerri Mina fa 1-0 : Colombia in vantaggio sulla Polonia [VIDEO] : Sul finire del primo tempo, la Colombia trova il vantaggio sulla Polonia: l’autore del gol è il difensore del Barcellona Yerri Mina Si sblocca sul finire del primo tempo la sfida tra Polonia e Colombia, è un colpo di testa di Yerri Mina a spezzare l’equilibrio e a regalare il vantaggio ai sudamericani. Calcio d’angolo battuto corto da James Rodriguez, Cuadrado scambia con Quintero e serve nuovamente il numero dieci Colombiano, ...

Polonia-Colombia - Mondiali 2018 : le probabili formazioni. James Rodriguez titolare : Secondo le aspettative, doveva essere la sfida per giocarsi la vetta del girone H. Invece Polonia-Colombia, match delle 20 che conclude il secondo turno della fase a gruppi dei Mondiali 2018, diventa uno scontro decisivo per rimanere ancora aggrappati alle speranze di qualificazione. Tutte e due le squadre infatti non hanno ancora racimolato punti al termine della prima giornata. La nazionale polacca, reduce dalla sconfitta contro il Senegal, ...

Juventus - “Don Balon” : James Rodriguez in bianconero per 40 milioni : James Rodriguez IN bianconero- La Juve osserva attentamente James Rodriguez e si prepara al clamoroso affondo nelle prossime settimane. Questa l’indiscrezione raccolta dai colleghi spagnoli di “Don Balon”. Un affare concretizzabile con accordo basato su 40 milioni di euro. IL BAYERN SI DEFILA Il Bayern Monaco non riscatterà il fantasista colombiano, il quale farà ritorno […] L'articolo Juventus, “Don Balon”: ...

James Rodriguez : 'Un giorno potrei giocare in Italia. Buffon meritava il Mondiale' : In un campionato così importante dovrebbero concedere una wild card speciale perché non manchino i migliori calciatori del mondo", ha affermato James Rodriguez. James Rodriguez: "Credo nella Colombia,...