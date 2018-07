Jaguar I-Pace - A Monaco l' elettrica diventa Taxi

I-Pace il nuovo SUV di Jaguar è totalmente elettrico : La guardi da fuori e ti sembra una Jaguar. Ti siedi dentro e ti convinci di essere proprio in un’auto del blasonato marchio inglese. La metti in moto e le certezze, almeno all’inizio, svaniscono. Non un rumore, non una vibrazione. Lo sai che la nuova I-Pace è totalmente elettrica, ma non sei sufficientemente preparato a questa rivoluzione, specialmente se pensi al tipico rombo sportivo dei motori britannici. Eppure questo è il futuro della ...

Sabelt partner tecnico Jaguar I-PACE eTROPHY : Sabelt annuncia una nuova partnership tecnica con Jaguar I-PACE eTROPHY, il primo campionato internazionale per vetture elettriche di serie che avrà come protagonista la prima auto elettrica di Jaguar – la Jaguar IPACE. Sabelt fornirà i sedili, le cinture di sicurezza, i volanti e le reti protezione testa alle 20 auto da corsa I-PACE eTROPHY […] L'articolo Sabelt partner tecnico Jaguar I-PACE eTROPHY sembra essere il primo su ...

Alla guida di I-Pace - la Jaguar completamente elettrica. La prova di GQ : Un guscio super confortevole che scivola silenzioso nella notte, con il cielo stellato che traspare attraverso il tetto di vetro panoramico. Uno di quei viaggi che ti ricordano di quando milioni di anni fa tuo padre ti metteva in macchina finché non ti addormentavi. E al tempo stesso ti fa sembrare di essere precipitato a un passo dal futuro di Minority Report o Detroit: Become Human. La mia seconda volta sulla Jaguar I-Pace, passeggero, è ...

I-Pace con prestazioni da vera supercar La prima Jaguar elettrica : Piero Evangelisti Faro Poter partire nella realizzazione di una nuova auto da un foglio completamente bianco è il sogno nel cassetto di tutti i progettisti e designer, ma che raramente diventa realtà. ...

I-Pace - la prova su strada della Jaguar elettrica : Che piaccia o no, il nuovo trend della mobilità su quattro ruote è l’elettrico, a testimoniarlo un aumento dai 400.000 esemplari dal 2013 ai 3 milioni del 2017 (dati Center for Advanced Studies e l’Istituto per le energie rinnovabili di Eurac Research), questo nonostante le innegabili attuali problematiche: scarsa disponibilità di colonnine di ricarica, autonomia limitata, ma anche impatto ambientale, una volta che la richiesta di questo tipo ...

Jaguar Land Roveer Sponsor di Taobuk 2018 con Jaguar I-Pace : L’ottava edizione di Taobuk si avvale della patnership con Jaguar Jaguar Land Rover, il gruppo che rappresenta i due storici ed iconici brand automobilistici britannici, da sempre vicino al mondo della cultura, è, con Jaguar I-Pace main partner dell’ottava edizione di Taobuk, il Festival Internazionale del Libro, che si svolgerà a Taormina dal 23 al 27 giugno. Scrittori ed artisti di fama nazionale e internazionale si ritroveranno nella ...

L’E-Pace di Jaguar sbanca agli Oscar del design auto : Il Salone dell’auto di Torino Parco Valentino è un evento all’insegna delle grandi emozioni per gli appassionati di motori, con una chiara ispirazione ai celebri raduni internazionali come Monterey Car Week e Goodwood. Numeri da record per l’edizione 2018 (6-10 giugno): oltre 600mila visitatori. Nella giornata d’inaugurazione, oltre alla presenza del neo Ministro dei Trasporti Danilo Toninelli e quella delle supercar che hanno sfilato in ...

Jaguar I-Pace - La prima risposta europea a Tesla è un Suv elettrico da 400 CV : 'Perché un Suv elettrico proprio ora? - ha detto alla presentazione Richard Agnew , responsabile della comunicazione JLR - Innanzitutto, perché i due segmenti in maggior crescita al mondo sono quello ...

Suv EV Jaguar i-Pace - elettrizzante su strada e in off-road : ... in quanto primo modello con il giaguaro sul cofano 100% elettrico ad arrivare sui mercati di tutto il mondo. E il debutto dinamico di i-Pace assume dunque un valore tutto particolare in quanto - ...

Auto – Andy Murray a bordo della Jaguar I-Pace nel World Environment Day : Il due volte Campione di Wimbledon Andy Murray onora il suo impegno di “Viaggiare Elettrico” preso con il World Wide Fund for Nature (WWF) a bordo della Jaguar I-Pace Andy Murray, due volte Campione di Wimbledon, ha onorato la sua promessa, fatta durante il World Earth Hour del WWF, di “viaggiare elettrico” e di diventare uno dei primi clienti della Jaguar I-Pace durante il World Environment Day. Rispettando l’impegno preso da Murray lo scorso ...

Jaguar E-Pace : sospensioni adattive - intelligenza artificiale e tutta l’efficenza del motore benzina da 200 CV : La Jaguar E-Pace è ora disponibile con la tecnologia Smart Settings e il motore benzina Ingenium da 200 CV La Jaguar E-Pace è ora ancora più connessa e confortevole. I nuovi aggiornamenti previsti per il compact SUV Jaguar comprendono la tecnologia di “autoapprendimento” Smart Settings, le sospensioni con Adaptive Dynamics e un efficiente quanto economico motore benzina da 200 CV. Dopo il suo spettacolare debutto, in cui ha effettuato ...

Jaguar E-Pace : Il SUV britannico è l’auto più bella del 2018 [FOTO] : Il SUV compatto della Casa del Giaguaro conquista il prestigioso riconoscimento Car Design Award 2018 Il Car design Award 2018, premio nato nel 1984 a Torino dalla rivista Auto & design, ha come obiettivo quello di celebrare i brand automotive che con le loro vetture hanno contribuito in maniera significativa all’evoluzione del design automobilistico, ospitato per la terza volta dal Salone dell’auto Parco del Valentino di ...

Jaguar E-Pace - In arrivo un nuovo motore e tecnologie inedite : La Jaguar aggiorna la gamma della E-Pace introducendo un nuovo motore 2.0 benzina e nuove tecnologie. La Suv media della Casa britannica sarà infatti disponibile per la priam volta con un assetto adattivo e con il sistema Smart Settings che, sfruttando l'intelligenza artificiale, sarà in grado di imparare le abitudini del guidatore così da proporre un'esperienza di guida più confortevole e coinvolgente.nuovo entry level. La gamma di motori ...

Jaguar E-Pace : tutta l’efficenza del motore a benzina da 200cv : La Jaguar E-Pace è ora disponibile con la tecnologia Smart Settings e il motore benzina Ingenium da 200 CV La Jaguar E-Pace è ora ancora più connessa e confortevole. I nuovi aggiornamenti previsti per il compact SUV Jaguar comprendono la tecnologia di “autoapprendimento” Smart Settings, le sospensioni con Adaptive Dynamics e un efficiente quanto economico motore benzina da 200 CV. Dopo il suo spettacolare debutto, in cui ha effettuato ...