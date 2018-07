Italiani e smartphone | siamo i terzi al mondo per numero di telefonini

Gli Italiani amano smartphone - tablet - Internet e social network : L'ultimo report di Agi-Censis, presentato in occasione dell' Internet Day, ci svela quali sono le abitudini degli italiani per quanto riguarda l'uso degli smartphone L'articolo Gli italiani amano smartphone , tablet , Internet e social network proviene da TuttoAndroid.

Italiani - sempre più smartphone-mania : il 61% li usa a letto - il 34% a tavola : L'uso degli smartphone per gli internauti Italiani è in continua crescita. Si usa il cellulare o il tablet a letto , a tavola e anche alla guida. Il 28% ammette la dipendenza da internet

Smartphone e tablet - mai ai bimbi sotto i due anni/ L'appello lanciato dai pediatri Italiani : Smartphone e tablet , mai ai bimbi sotto i due anni : i pediatri italiani lanciano L'appello in una società sempre più portata a lasciare la tecnologia in mano anche a bambini davvero piccoli.(Pubblicato il Thu, 14 Jun 2018 16:58:00 GMT)

Divieto smartphone e tablet ai bambini prima dei 2 anni : cosa dicono i pediatri Italiani : E' giusto o meno dare uno smartphone e tablet ai bambini ? Esiste un limite minimo di età entro il quale i dispositivi tecnologici non possono essere utilizzati dai piccolissimi? Finora sulla scottante questione regnavano solo regole personalizzate, quelle di genitori più o meno attenti alla controversa tematica. Ora, al contrario è la Società italiana pediatri a con un documento pubblicato sull'Italian Journal of pediatri cs e presentato a Roma ...

Tecnologia : 9 single Italiani su 10 con l’ossessione dello smartphone : Quasi 9 single italiani su 10 – per la precisione l’86% – hanno lo smartphone sempre in mano, lo utilizzano sui mezzi pubblici e nel luogo di lavoro. L’82% dei single dichiara inoltre che non rinuncerà a questa abitudine neanche in vacanza. A metterlo in evidenza è un’analisi di SpeedDate, il portale che offre ai single il modo più veloce e divertente per incontrare gente nuova e molti nuovi potenziali partner, che ...