“Italia non sia Far West” | monito Mattarella Allarme Internet | “uso distorto | virus da

MATTARELLA : “Italia non SIA FAR WEST”/ “La politica ha il dovere di governare il linguaggio” : MATTARELLA: “ITALIA non sia Far West, è barbarie”. Il presidente della Repubblica ha commentato il caso della bimba rom. E poi aggiunge: “Finalmente segnali positivi da Ue su migranti”(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 15:57:00 GMT)

Crimea - Moavero corregge Salvini : “Italia non riconosce l’annessione da parte della Russia” : Enzo Moavero Milanesi prende con chiarezza le distanze da Matteo Salvini sull’annessione della Crimea da parte della Russia. “Il governo ritiene che vadano sempre rispettate le regole del diritto internazionale in particolare l’integrità territoriale” e “l’Italia non ha riconosciuto le autorità regionali designate nel marzo 2014″, ha detto il ministro degli Esteri rispondendo durante il question time ...

Bayern Monaco - Vidal è cedibile : parte l’assalto delle “Italiane” ma non solo : Karl-Heinz Rummenigge fa sognare i tifosi dei club che sono pronti a concorrere per accaparrarsi il cileno Vidal Karl-Heinz Rummenigge, dirigente del Bayern Monaco, ci ha tenuto a togliere dal mercato due gioiellini del club: Thiago Alcantara e Renato Sanchez non si muovono. Nel suo elenco di centrocampisti incedibili non c’è dunque Vidal, per il quale ha pronunciato parole ben diverse: “Spetta a lui decidere il proprio ...

Allarme di Patuelli (Abi) : “Italia a un bivio - rischia la fine dell’Argentina se non sceglie l’Europa” : L’Italia si trova davanti a un bivio, scegliere più Europa o «finire nei gorghi di un nazionalismo mediterraneo molto simile a quelli sudamericani». E’ netto il presidente dell’Abi, Antonio Patuelli, nella sua relazione all’assemblea annuale dell’associazione bancaria, a cui partecipano anche il ministro dell’Economia Giovanni Tria e il governatore...

Vertice Ue - nella notte l’accordo. Tusk : “Intesa tra i 28 leader anche sui migranti”. Conte : “Italia non è più sola” : Accordo alle prime luci dell’alba tra i leader Ue riuniti a Bruxelles sul testo delle conclusioni del Consiglio Europeo in materia di migrazioni. “Da questo Consiglio Europeo esce un’Europa più responsabile e più solidale. L’Italia non è più sola“, ha detto uscendo dal palazzo del Consiglio intorno alle cinque del mattino, dopo ore e ore di riunione, il premier Giuseppe Conte. Creazione di hotspot nei paesi Ue su base volontaria, ...

La Ong Open Arms : “Italia e Malta hanno chiuso i porti - non possiamo nemmeno fare rifornimento”. Poi le accuse a Libia e Salvini : Prosegue senza sosta la guerra alle Ong. Con un tweet, Proactiva Open Arms ha annunciato oggi pomeriggio che Italia e Malta hanno definitivamente chiuso i porti alle imbarcazioni delle Ong non solo per lo sbarco dei migranti, ma anche per eventuali operazioni di rifornimento: "Italia e Malta negano l'accesso alle loro acque territoriali alla nostra nave Open Arms, un battello umanitario che ha salvato oltre cinquemila vite in un anno sotto il ...

Conte : “Italia legata alla Nato ma il rinnovo delle sanzioni Russia non deve essere automatico” : Nel corso delle comunicazioni alla Camera in vista del Consiglio europeo che inizia domani a Bruxelles, il premier Giuseppe Conte delinea i contorni della posizione dell’Italia nello scacchiere internazionale, nei rapporti con la Nato e in quelli con la Russia. Da un lato ribadisce che “L’Italia è strettamente legata alla Nato”, e poi aggiunge: “L’Italia riaffermerà il principio che non debba esserci nulla di ...

La Lifeline : «Trasportiamo esseri umani - non carne». Malta : “Italia disumana” foto : La ong tedesca si rivolge al ministro dell'Interno: «Noi la invitiamo gentilmente a convincersi che si tratta di persone che noi abbiamo salvato dall’annegamento. Venga qui, è il benvenuto»

Migranti - Sergio Mattarella : “Italia contribuisce a dovere accoglienza - ma Ue non ci lasci soli” : Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ricorda come l'Italia contribuisca al dovere di solidarietà e accoglienza nei confronti dei Migranti ma chiede anche all'Unione europea di "intervenire nel suo insieme, non delegando ai Paesi di primo ingresso". Il capo dello Stato sottolinea come la tragedia dei rifugiati sia sempre più attuale, ribadendo che l'Italia "si conforma alle norme internazionali".Continua a leggere

“Italia - che pena” - Van Basten distrugge la Nazionale azzurra : “merita di non essere al Mondiale” : Marco Van Basten ha espresso il suo pensiero sul calcio italiano, sottolineando come la Nazionale azzurra abbia meritato di non essere al Mondiale Non ha usato mezzi termini Marco Van Basten nei confronti dell’Italia, esclusa dal Mondiale e in piena rifondazione. Lapresse Il Chief Officer for Technical Development della FIFA si è soffermato sul momento del calcio azzurro, sottolineando come la mancata qualificazione alla Coppa del Mondo in ...

MIGRANTI - SALVINI-VIMINALE A DUE VELOCITÀ/ “Clandestini - pacchia finita” : Minniti - “Italia non è Ungheria” : MIGRANTI, Salvini e il Viminale a due VELOCITÀ: il Ministro, "finita la pacchia per i clandestini, ora a casa". Replica dai funzionari del Ministero, "impossibili i rimpatri di massa"(Pubblicato il Sun, 03 Jun 2018 12:16:00 GMT)

TV - Rai Storia : “Italia - Viaggio nella bellezza” svela i segreti dei castelli - non solo strutture di difesa : Non solo strutture di difesa. Dietro il concetto di “castello” si cela un altro mondo: “incastellare”, per secoli, ha significato creare nuovi abitati, rendere fertili nuove terre, sfruttare pascoli e miniere, creare senso di identità. Lo racconta l’appuntamento con la serie “Italia, Viaggio nella bellezza” che Rai Cultura propone lunedì 4 giugno alle 22.10 su Rai Storia. La provincia di Siena presenta una singolare quantità di fortilizi, tutti ...