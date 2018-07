Italia | a tutto Mancini | la Nazionale | lo scambio Bonucci-Caldara e Cristiano Ronaldo

Golf – Des Iles Borromées Open - tutto pronto per il torneo in calendario nell’Alps Tour e nell’Italian Pro Tour : L’evento è stato preceduto dalla Pro Am del Des Iles Borromées Open presented by Cashback World vinta con “meno 38” dalla squadra di Pietro Ricci Inizia sul percorso del Golf Des Iles Borromées, a Brovello Carpugnino (VB), il Des Iles Borromées Open presented by Cashback World (26-28 luglio), torneo in calendario nell’Alps Tour e nell’Italian Pro Tour Banca Generali Private. L’evento è stato preceduto dalla Pro Am del Des Iles Borromées ...

Parma e Chievo - il solito ‘teatrino all’Italiana’ : finisce tutto in una bolla di sapone - ennesimo scandalo di impunità : E’ finito tutto in una bolla di sapone. L’ennesimo scandalo che ha colpito il calcio italiano si è concluso senza particolari conseguenze, è di pochi minuti fa la sentenza sul caso Chievo e sulle plusvalenze fittizie con il Cesena. Il Tribunale federale nazionale della Figc, ha dichiarato l’improcedibilità nei confronti del club clivense, gli atti sono stati restituiti alla Procura federale. Il motivo è legato alla questione ...

“Una rivoluzione”. Festival di Sanremo - cambia tutto : gli Italiani spiazzati dalle novità : Una vera e propria rivoluzione, dopo che già l’anno scorso il Festival di Sanremo ne aveva viste delle belle ed era stato complessivamente acclamato come una delle edizioni più belle nella storia della kermesse musicale. Merito soprattutto del trio alla guida, con Claudio Baglioni affiancato da Michelle Hunziker, onnipresente, e Pierfrancesco Favino, discreto ma perfetto al momento di prendersi la scena. Lo stesso Baglioni è stato ...

Hockey su pista - Europei 2018 : Barozzi para tutto - Illuzzi e Verona scatenati. L’Italia batte la Francia e conquista il terzo posto : L’Italia conquista uno splendido terzo posto agli Europei 2018 di Hockey su pista a La Coruna, in Spagna. Gli azzurri hanno sconfitto 5-2 la Francia nella finale per il bronzo del torneo continentale, riscattando la sconfitta di ieri in semifinale contro il Portogallo e conquistando il terzo podio consecutivo agli Europei. A fare la differenza per gli azzurri è stato uno strepitoso Leonardo Barozzi, autore di diverse parate fenomenali, che ...

Sondaggi - Dl Dignità piace agli Italiani : promosso pure da maggioranza elettori Pd. Solo il 4% salverebbe tutto il Jobs Act : Gli italiani promuovono il decreto Dignità e bocciano il Jobs Act. Il primo provvedimento portato avanti dal ministro del Lavoro Luigi Di Maio e approvato dal Consiglio dei ministri piace sopratutto agli elettori del M5s e della Lega, ma anche più della metà degli elettori del Partito democratico approvano le politiche contenute nella norma. Il giudizio maggiormente positivo arriva sulla stretta alle imprese che delocalizzano dopo aver ricevuto ...

TV - RAI5 : “Italian Beauty” - tutto il bello del nostro Paese : Un appuntamento quotidiano con arte, territorio e made in Italy per conoscere e approfondire i grandi capolavori artistici, le meraviglie paesaggistiche, i marchi di eccellenza che fanno dell’Italia una delle mete più desiderate del mondo. La serie “Italian Beauty”, in onda da lunedì 23 luglio alle 20.25 su RAI5, è un viaggio tra panorami, cibi, oggetti, storia e architettura, per scoprire e riscoprire percorsi e sapori del nostro Paese. Al ...

Pallanuoto - Europei 2018 : tutto facile con la Georgia : 14-3! Italia alla finestra in vista dei quarti : L’Italia stravince ancora e si mette alla finestra in vista dei quarti di finale. Contro la Georgia arriva la scontata goleada (14-3) di un Settebello che appare in gran forma ma ora dovrà attendere quattro giorni per tornare in campo contro una fra Romania, Russia e Francia con vista sulle semifinali. La Georgia crolla sotto i colpi di un’Italia solida, cinica, quasi mai distratta se non fra la metà del secondo quarto e la metà del ...

Cable Wakeboard – Tutto pronto a Resana per i Campionati Italiani : A Resana conto alla rovescia per i Campionati Italiani di Cable Wakeboard Conto alla rovescia per lo start dei Campionati Italiani Cable Wakeboard organizzati a Resana (TV) domani sabato 21 luglio nell’impianto privato VENETO Cable PARK. ‘Attualmente gli iscritti sono oltre 50 provenienti da tutta Italia ma saranno presenti anche atleti europei – sottolinea Mattia Petrin Responsabile tecnico della macchina organizzativa ...

Judo - Campionato d’Europa a squadre miste : Italia fuori agli ottavi - Russia pigliatutto : Per gli azzurrini del Judo giornata no a Ekaterinburg, dove al Campionato d’Europa a squadre miste non riescono ad andare oltre gli ottavi di finale. Il team formato da Emanuele Bruno (-73 kg), Leonardo Casaglia (-73 kg), Eleonora Geri (+70 kg), Nicholas Mungai (-90 kg), Carola Paissoni (-70 kg) e Anna Righetti (-57 kg) era partito bene nell’incontro d’apertura contro la Serbia: compatto e motivato aveva conquistato il ...

In 10 anni triplicati i turisti canadesi in Italia - ma ora crescono soprattutto i visitatori da Oriente : Entrate turistiche in aumento per l’Italia soprattutto grazie ai visitatori provenienti dal Medio Oriente e dal Far East, secondo quanto attestano i dati di Best and Fast Change, società fiorentina tra i principali cambiavalute d&rsquo...

Samsung Lega Volley Summer Tour - tutto pronto per la finale della Supercoppa Italiana : Samsung Lega Volley Summer Tour: le semifinaliste della 14^ Supercoppa italiana di Sand Volley 4X4. Appuntamento domenica alla Beach Arena di Cesenatico Cesenatico, città di mare e Sand Volley! Ha preso il via alla Beach Arena allestita in Piazza Andrea Costa la 14^ edizione della Supercoppa italiana di Sand Volley 4X4, seconda tappa del Samsung Lega Volley Summer Tour, l’evento estivo organizzato da Lega Pallavolo Serie A ...

Cristiano Ronaldo saluta i tifosi : "Italia - come stai - tutto bene?" : Torino è in fermento per l'arrivo di Cristiano Ronaldo . I tifosi della Juventus non vedono l'ora di lunedì per affollare l'aeroporto di Caselle in vista dell'arrivo del fuoriclasse di Funchal che ...

Gli otto Italiani che ricordano tutto (anche cosa hanno mangiato dieci anni fa) : Riuscireste a ricordare cosa avete mangiato quel lontano venerdì di dieci anni fa? O cosa avete indossato? Se siete rimasti a casa o usciti con gli amici? La maggior parte di voi risponderebbe (ovviamente) di no. Ma non tutti...