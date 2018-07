Italia a rischio | i dati Ispra sul dissesto idrogeologico

Gli incendi devastano la Grecia - anche l’Italia è a rischio : 6 Regioni senza aerei : Dopo la tragedia che ha interessato la Grecia a causa degli incendi, gli occhi sono puntati anche sull’Italia, con il maestrale in Sardegna o lo scirocco in Sicilia che incrementano il rischio di roghi, proprio come in Grecia. L’Italia guarda con preoccupazione a quanto accaduto nell’Attica in quanto sa benissimo che nel complesso sistema della lotta agli incendi boschivi, permangono diverse criticità. E se in questa estate, ...

Anche Italia a rischio incendi - 6 Regioni sono senza aerei : Non abbiamo il Meltemi ma in compenso quando soffia il maestrale in Sardegna o lo scirocco in Sicilia il rischio di incendi è identico a quello della Grecia. L'Italia guarda con preoccupazione a ...

Cristiano Ronaldo in bianconero : per la Juventus mossa rischiosa o triplete a portata di mano? Ai microfoni di William Hill rispondono gli Italiani : Le trattative per portare Cristiano Ronaldo all’Allianz Stadium hanno tenuto con il fiato sospeso milioni di tifosi e, una volta resi noti, i termini dell’accordo multimilionario hanno fatto discutere. Secondo otto italiani su dieci (82%), tuttavia, il costo dell’operazione è ampiamente giustificato dal talento di CR7, considerato il più forte giocatore del mondo. La percentuale restante si divide tra chi ritiene che la cifra sborsata ...

Sciopero Ryanair - 132 voli cancellati in Italia. A Dublino 300 posti a rischio : Prime cancellazioni in mattinata per i voli in partenza e arrivo della compagnia aerea low cost Ryanair. In Italia sono 132 i voli che sono stati cancellati a causa dello Sciopero del personale navigante proclamato da Filt-Cgil e Uiltrasporti nell’ambito dello stop europeo deciso dai dipendenti del gruppo. A Orio al Serio sono nove i voli in partenza cancellati e diretti a Londra, Parigi, Catania, Marrakech, Oradea, Vigo, Gotheborg, Brindisi e ...

L'Italia può franarci sotto i piedi : il 91% dei Comuni a rischio idrogeologico : Lo scenario del dissesto idrogeologico in Italia è tutt'altro che roseo: da quanto riportano gli ultimi dati pubblicati dall'

Dissesto idrogeologico : a rischio il 91% dei Comuni Italiani : Il rapporto "Dissesto idrogeologico in Italia" dell'Ispra: nel 2017 oltre 3 milioni di nuclei familiari risiedono in queste aree ad alta vulnerabilità. Aumenta la superficie potenzialmente soggetta a frane (+2,9% rispetto al 2015) e quella potenzialmente allagabile nello...

Dissesto idrogeologico in Italia : nel 91% dei Comuni oltre 3 milioni di famiglie in zone a rischio [MAPPE] : 1/9 ...

Ilva in bilico - senza Taranto a rischio tutta l'industria Italiana : Dice Antonio Gozzi, presidente di Federacciai, la più rappresentativa associazione degli industriali siderurgici italiani, che l'industria italiana deve tantissimo alla trasformazione del...

Ilva in bilico - senza Taranto a rischio tutta l'industria Italiana : Dice Antonio Gozzi, presidente di Federacciai, la più rappresentativa associazione degli industriali siderurgici italiani, che l'industria italiana deve tantissimo alla trasformazione del metallo e ...

Allerta Meteo Estofex - forte maltempo in arrivo al Nord Italia : “Rischio di grandine di grandi dimensioni - alluvioni e tornado” : Allerta Meteo – Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha emesso allerte di livello 1 e 2 per l’Italia settentrionale, la Slovenia, la Svizzera e l’Austria meridionali per grandine di grandi dimensioni, alluvioni lampo e, ad un grado inferiore, per forti raffiche convettive di vento. Per l’Italia Nordorientale esiste anche il rischio di tornado. Una depressione si allunga dal Mare di Norvegia alla Spagna ed entra gradualmente in contatto ...

La mappa delle inondazioni - i comuni a rischio : entro il 2100 l’Italia potrebbe perdere oltre 5mila km di pianura : entro il 2100 a causa dell’innalzamento del livello del mare l’Italia potrebbe perdere 5.500 km quadrati di pianura costiera. Nelle aree più vicine al mare oggi vive la metà della popolazione italiana, che i cambiamenti climatici insieme all’assenza di politiche efficaci a livello globale espongono a pericoli significativi. La mappa delle aree a rischio inondazione, elaborata dai ricercatori dell’Enea, contiene aree in ...

[L'analisi] Il mistero del successore di Marchionne. E il rischio che l'Italia non conti più nulla : Sappiamo chi non sarà il successore di Sergio Marchionne. Non sarà Vittorio Colao, il top manager che ha annunciato l'addio a Vodafone con un tempistica apparsa a tanti un po' sospetta. Ma non ...

LETTERA SUI MIGRANTI/ Il rischio di dividere l'Italia in buoni e cattivi : Non si risponde ai problemi complicati con facili schemi, dividendo a priori le persone in buoni e cattivi. DAVIDE RONDONI a proposito dell'ultimo editoriale di Giuseppe Frangi(Pubblicato il Fri, 20 Jul 2018 06:08:00 GMT)DONNA E BIMBO MORTI IN MARE/ Non ci servono accuse, ma pietà e verità, di R. PersicoCAOS MIGRANTI/ Tutte le domande a cui l'Europa non risponde, int. a P. Quercia

L'Fmi : «Italia a rischio - no agli incentivi» : «Il protezionismo», rincara la dose il presidente della Fed, Powell, «sarà negativo per l'economia».