Iran contro Usa | Soleimani minaccia Trump Ultime notizie | “Lui inizierà la guerra | ma

Sbarchi - migranti dalla Turchia in veliero : così aggIrano tutti i controlli : Torna un fenomeno che sembrava ormai estinto: le traversate con i velieri. Raggiungere l'Italia ora costa cinquemila euro, ma i viaggi sono anche più sicuri e confortevoli.Nella notte la polizia e la guardia di finanza di Siracusa hanno rintracciato 25 persone, di nazionalità irachena, che secondo quanto loro stessi hanno raccontato sarebbero sbarcati intorno a mezzanotte da una barca a vela. Il gruppo, formato anche da donne e bambini, è ...

Usa contro Iran : guerra di parole (per ora) sulle rotte di petrolio e Medio Oriente : Prima il presidente Iraniano Rouhani aveva ammonito: «L’America dovrebbe sapere che la pace con l’Iran è la madre di tutte le paci e la guerra con l’Iran la madre di tutte le guerre». Poi Trump: «Non minacciate mai più gli Stati Uniti o subirete conseguenze come pochi nella storia». Le tensioni rischiano di ripercuotersi sullo stretto di Hormuz, crocevia del 30% di tutto il petrolio trasportato via mare...

Usa contro Iran : la guerra di parole (per ora) sulle rotte di petrolio e Medio Oriente : Prima il presidente Iraniano Rouhani aveva ammonito: «L’America dovrebbe sapere che la pace con l’Iran è la madre di tutte le paci e la guerra con l’Iran la madre di tutte le guerre». Poi Trump: «Non minacciate mai più gli Stati Uniti o subirete conseguenze come pochi nella storia». Le tensioni rischiano di ripercuotersi sullo stretto di Hormuz, crocevia del 30% di tutto il petrolio trasportato via mare...

