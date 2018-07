International Champions Cup – Lonzo Ball e Zubac danno il benvenuto dei Lakers al

International Champions Cup : vince la Juve - flop Roma - pari Milan : Comincia l' I nternational Champions Cup , la consueta competizione di gare amichevoli, che vedrà impegnate Juventus, Inter, Milan e Roma contro i top team del calcio europeo. Ottimo esordio per la ...

Milan-Manchester United 9-10 d.c.r. (1-1) [HIGHLIGHTS International Champions Cup] : Finisce 1-1 contro il Manchester United l'esordio del Milan all'International Champions Cup. Dal dischetto hanno avuto la meglio gli uomini di Mourinho. L'articolo Milan-Manchester United 9-10 d.c.r. (1-1) [HIGHLIGHTS International Champions Cup] è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Roma-Tottenham 1-4 [HIGHLIGHTS International Champions Cup] : Esordio amaro per la Roma all'International Champions Cup, a San Diego i giallorossi sono stati battuti per 4-1 dal Tottenham. L'articolo Roma-Tottenham 1-4 [HIGHLIGHTS International Champions Cup] è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Juventus-Bayern Monaco 2-0 [HIGHLIGHTS International Champions Cup] : La Juventus batte il Bayern in International Champions Cup grazie a un erroraccio di Sven Ulreich e a un ottimo Andrea Favilli L'articolo Juventus-Bayern Monaco 2-0 [HIGHLIGHTS International Champions Cup] è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Dove guardare Milan-Manchester United della International Champions Cup - in streaming o in diretta tv : Per vederla bisognerà alzarsi molto presto: il Milan ha convocato anche Leonardo Bonucci, nonostante le voci su una sua possibile cessione The post Dove guardare Milan-Manchester United della International Champions Cup, in streaming o in diretta tv appeared first on Il Post.

Juventus-Bayern Monaco della International Champions Cup : dove guardarla in diretta tv o in streaming : Per la Juventus sarà la prima partita di un certo livello dell'estate: comincia all'1 di stanotte, ora italiana The post Juventus-Bayern Monaco della International Champions Cup: dove guardarla in diretta tv o in streaming appeared first on Il Post.

Roma-Tottenham della International Champions Cup : come vederla in tv o in streaming : Si gioca stanotte nello stadio dei Los Angeles Galaxy: le informazioni per vederla, per chi resterà sveglio The post Roma-Tottenham della International Champions Cup: come vederla in tv o in streaming appeared first on Il Post.

Come vedere in streaming Milan–Manchester United della International Champions Cup : È la prima partita del Milan nel torneo estivo con le più forti squadre d'Europa: per vederla toccherà però svegliarsi molto presto The post Come vedere in streaming Milan–Manchester United della International Champions Cup appeared first on Il Post.

Juventus-Bayern Monaco della International Champions Cup - come vederla in tv o in streaming : È la prima partita di una squadra italiana nel torneo amichevole estivo, e comincerà all'una di stanotte The post Juventus-Bayern Monaco della International Champions Cup, come vederla in tv o in streaming appeared first on Il Post.

Probabili Formazioni Milan-Manchester United - International Champions Cup 26-07-2018 : Nonostante il cambio di proprietà e i nuovi cambiamenti che hanno portato agli adii di Fassone e Mirabelli, il Milan è volato negli Usa per giocare l’International Champions Cup 2018, evento per capire le condizioni della squadra con squadre di primissimo livello, tra cui il Manchester United di Mourinho. Milan-Manchester United si affronteranno giovedì 26 luglio alle ore 05:00 (ora italiana), le due squadre vogliono dimostrare ai ...

Probabili Formazioni Juventus-Bayern Monaco - International Champions Cup 26-07-2018 : Sta per iniziare il pre-campionato della Juventus, che dopo aver ufficializzato il colpo Cristiano Ronaldo, è volata alla volta degli Usa, per onorare l’impegno dell‘International Champions Cup. La Juventus per la prossima stagione ha fissato gli obbiettivi, vincere tutto contro tutti, tra cui il Bayern Monaco. Proprio contro i bavaresi la Juventus inizierà la sua avventura negli Usa. Juventus-Bayern Monaco si affronteranno ...

International Champions Cup - Juventus-Bayern Monaco : probabili formazioni e diretta : BRIDGEWATER - Tutto pronto per l'esordio stagionale della quinta Juve di Allegri. Stasera i bianconeri affrontano il Bayern Monaco al Lincoln Financial Field di Philadelphia. Il tecnico bianconero, ...

Il programma della International Champions Cup - e dove vederla in tv o in streaming : Cioè il torneo di amichevoli estive a cui partecipano Juventus, Roma, Inter e Milan, che affronteranno alcuni dei migliori club europei The post Il programma della International Champions Cup, e dove vederla in tv o in streaming appeared first on Il Post.

International Champions Cup Day 1 - il diario di Sky : l'arrivo in New Jersey e la prima maglia di Messi : ... il terzogenito di George, classe 2000, attaccante del Paris Saint Germain che ha già fatto un gol in questa ICC contro il Bayern Monaco anche se dall'altra parte del mondo , a Klagefurt in Austria, .