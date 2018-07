Inter | Vidal più vicino | la cessione di Joao Mario sblocca l' affare RUMORS

Inter - primo contatto con l'agente di Vidal : Nessuna trattativa avviata tra Inter e Bayern Monaco per Arturo Vidal . Secondo quanto riportato da Sky Sport c'è infatti stata una semplice chiacchierata con l'agente del cileno e lo stesso centrocampista gradirebbe la destinazione, ma i nerazzurri hanno anche altre opzioni per la mediana.

Il Bayern Monaco scarica Vidal : "Se vuole può andare". Inter avvisata : L' Inter di Luciano Spalletti non è ancora completa con Piero Ausilio che sta ancora sondando il mercato per rinforzare la rosa. In difesa, per quanto riguarda l'esterno destro basso, piace e non poco ...

Vidal all’Inter?/ Ultime notizie - 22 mln pronti per il cileno - ma Rummenigge tuona : deve decidere lui : Vidal all'Inter? Ultime notizie: per il cileno potrebbero bastare 22 milioni al Bayern Monaco, ma resta il problema ingaggio. Nel frattempo Rummenigge..(Pubblicato il Wed, 25 Jul 2018 09:38:00 GMT)

Calciomercato Inter - Vidal solo voce o pista concreta? : Nella serata di ieri l’Inter, imbottita di giovani e riserve, ha pareggiato contro lo Sheffield United con il punteggio di 1-1, rete del solito Icardi. La partita è servita a Luciano Spalletti per capire sostanzialmente due cose, la prima che la difesa a tre è un esperimento perfettamente riuscito e la seconda che il duo d’attacco formato da Lautaro Martinez e Icardi può tranquillamente coesistere, per caratteristiche e posizione in ...

Inter - non solo Vidal : si pensa al ritorno di Kovacic per il centrocampo : L'Inter è molto attiva in questi giorni di mercato per completare la rosa a disposizione del tecnico, Luciano Spalletti. I nerazzurri, infatti, devono puntellare la squadra con due innesti: un terzino destro e un centrocampista centrale da affiancare a Marcelo Brozovic. Per quanto riguarda il terzino destro il nome in pole position è sempre quello di Sime Vrsaljko. Il laterale croato ha espresso la propria volonta' di trasferirsi a Milano, ma la ...

L'Inter di Vidal : assalto al Bayern Monaco : Leggi l'articolo completo sull'edizione odierna del Corriere dello Sport-Stadio Corsport TV Ultime notizie Inter

Inter : Vidal più Di Maria possibili in caso di doppia cessione - Vecino in bilico (RUMORS) : Manca meno di un mese alla fine della sessione estiva di Calciomercato e l'Inter si sta muovendo per chiudere le ultime operazioni per rinfoltire e rinforzare la rosa a disposizione del tecnico Luciano Spalletti. La rosa dovra' necessariamente essere di ventidue elementi - tutti potenziali titolari - vista la partecipazione alla prossima edizione della Champions League che comportera' il fatto di giocare quasi sempre tre partite a settimana fino ...

Inter - tutto su 'il guerriero' Vidal : corsa - grinta e potenza per Spalletti : Prima di nuovi acquisti, servono necessariamente le uscite. Questo, in poche e semplici parole, quello che Piero Ausilio ed i rappresentanti della proprietà nerazzurra si sono detti. Dalla Cina, infatti, hanno già dato i via libera a due rinforzi: uno di questi sarà, necessariamente, il terzino destro (in pole sempre Šime Vrsaljko, in alternativa Mattia Darmian) e, poi, un centrocampista d'esperienza. Il nome, non tanto nuovo visto che se ne ...

Inter - la cessione di Joao Mario potrebbe sbloccare l'acquisto di Vidal : In casa Inter si lavora per definire la rosa in vista della prossima stagione che vedra' i nerazzurri tornare in Champions dopo sette anni di assenza. Il tecnico Luciano Spalletti è stato chiaro nel post partita dell'amichevole contro lo Zenit San Pietroburgo, terminata 3-3, sottolineando come manchino ancora due pedine per completare i ventidue elementi a sua disposizione. Uno di questi elementi sara' sicuramente un centrocampista centrale da ...

Vidal all'Inter?/ Ultime notizie - per acquistare il calciatore del Bayern Monaco serve una cessione in mezzo : Arturo Vidal all'Inter? Ultime notizie: per le Ultime voci di calciomercato, il Bayern Monaco non chiederebbe meno di 30 milioni per il cileno, cifre troppo alte per i nerazzurri.(Pubblicato il Sun, 22 Jul 2018 12:50:00 GMT)

Inter - tutto su Vidal per rinforzare il centrocampo : Il cileno si dice "Pronto per il futuro". E intanto non vola negli Usa con il Bayern per un infortunio

Vidal e l'Inter : ora si tratta : Leggi l'articolo completo sull'edizione odierna del Corriere dello Sport-Stadio Inter, pari show con lo Zenit Corsport TV

Vidal all'Inter : eterno tormentone di mercato - ma stavolta si potrebbe fare : L'Inter non si ferma e stavolta c'è il bene placet da Suning per nuove operazioni. Il summit di Nanchino al quale hanno preso parte Piero Ausilio e Giovanni Gardini, infatti, ha stabilito le strategie del club milanese da qui alla fine della sessione estiva di Calciomercato. La dirigenza nerazzurra è caccia di un terzino destro ed un centrocampista [VIDEO], se il primo risponde al nome di Sime Vrsaljko, per il secondo è tornato di moda un ...