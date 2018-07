Inter | sì del Bayern per Vidal!

Mercato Juve - l'agente di Rugani : "C'è l'Interesse del Chelsea" : Davide Torchia, procuratore del centrale bianconero, conferma la volontà del Chelsea di strappare il suo assistito alla Vecchia Signora. Domani in programma un summit a Milano fra le parti

Calciomercato 2018 : i botti della Juve - la frenesia della Roma - i colpi di Napoli e di Inter. Una sessione indimenticabile : La Serie A è tornata al centro del mercato proprio nell'anno delle quattro squadre direttamente in Champions League . Il centro del mondo è la Continassa di Torino, bunker della Juve di Cristiano Ronaldo, dove sono passati anche Cancelo, Spinazzola, Perin ed Emre Can. Muovere CR7 vuol dire scatenare in tutta Europa l'effetto ...

Dove guardare Milan-Manchester United della International Champions Cup - in streaming o in diretta tv : Per vederla bisognerà alzarsi molto presto: il Milan ha convocato anche Leonardo Bonucci, nonostante le voci su una sua possibile cessione The post Dove guardare Milan-Manchester United della International Champions Cup, in streaming o in diretta tv appeared first on Il Post.

Juventus-Bayern Monaco della International Champions Cup : dove guardarla in diretta tv o in streaming : Per la Juventus sarà la prima partita di un certo livello dell'estate: comincia all'1 di stanotte, ora italiana The post Juventus-Bayern Monaco della International Champions Cup: dove guardarla in diretta tv o in streaming appeared first on Il Post.

Roma-Tottenham della International Champions Cup : come vederla in tv o in streaming : Si gioca stanotte nello stadio dei Los Angeles Galaxy: le informazioni per vederla, per chi resterà sveglio The post Roma-Tottenham della International Champions Cup: come vederla in tv o in streaming appeared first on Il Post.

Fs. Toninelli : firmata la decadenza dell'Intero Cda - ora barra sui treni locali : E' quanto si legge nella lettera indirizzata al Cda di Ferrovie che porta la firma di Toninelli ma anche quella del ministro dell'Economia Giovanni Tria.

Pregi E Difetti Xiaomi Mi A2 - Il Medio Gamma Più Interessante Del 2018 : Recensione Xiaomi Mi A2: ecco i Pregi e i Difetti, i pro ed i contro di questo fantastico telefoni di Xiaomi, un Medio Gamma che profuma di top di Gamma, con Android One Xiaomi Mi A2 Nella giornata di ieri, come sicuramente hai letto sulle pagine del nostro blog, è stato presentato ufficialmente il nuovo smartphone Xiaomi […]

Inter - infortunio Dalbert : le condizioni del terzino : L’Interista Dalbert alle prese con un problema fisico dopo l’amichevole con lo Sheffield United, i dettagli sulle condizioni del terzino Questa mattina accertamenti clinico-strumentali, presso l’Istituto Humanitas di Rozzano, per il terzino dell’Inter, Dalbert, infortunatosi ieri sera nel corso dell’amichevole con lo Sheffield United. Gli esami hanno confermato solo una forte contusione alla spalla destra per ...

Presentata la quarta edizione del Festival Internazionale di scacchi di Lignano Sabbiadoro : ... ai conduttori, agli organizzatori, ai giudici e a tutti coloro impegnati dietro le quinte, auguriamo loro di trascorrere delle splendide giornate nella nostra località all'insegna dello sport e ...

