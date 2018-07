Inter | scatto sulla fascia | Vrsaljko è sempre più vicino

Inter - ufficiale l'acquisto di Politano : prestito con diritto di riscatto : Tutte le formalità sono state eseguite, l'annuncio ufficiale non si è fatto attendere: Matteo Politano è un nuovo giocatore dell'Inter. La trattativa, che ha avuto l'accelerata decisiva negli scorsi ...

Salcedo all'Inter / Calciomercato : Preziosi si assicura un diritto di controriscatto : Salcedo all'Inter, colpo in prospettiva per il Biscione: Calciomercato, accordo con il Genoa per un prestito con diritto di riscatto e controriscatto.(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 20:01:00 GMT)

SALCEDO ALL'Inter/ Calciomercato : accordo sulla base di un prestito con diritto di riscatto : SALCEDO ALL'INTER, colpo in prospettiva per il Biscione: Calciomercato, accordo con il Genoa per un prestito con diritto di riscatto e controriscatto.(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 11:11:00 GMT)

Salcedo all'Inter/ Calciomercato - accordo col Genoa : Preziosi - "Riscatto e controriscatto" : Salcedo all'Inter, colpo in prospettiva per il Biscione: Calciomercato, accordo con il Genoa per un prestito con diritto di riscatto e controriscatto.(Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 21:16:00 GMT)

Politano all'Inter/ Prestito con riscatto a 25 milioni e due giovani : la trattativa accelera : Politano all'Inter, Prestito con riscatto a 25 milioni e due giovani, Merola e Zappa: la trattativa con il Sassuolo accelera, possibili novità a breve(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 10:30:00 GMT)

Inter - sprint per Politano : prestito con diritto di riscatto a 25 milioni : La missione di rinforzare tutti i reparti è quasi compiuta. L'Inter ha bisogno soltanto di uno o due esterni offensivi per completare definitivamente le operazioni in entrata. E la dirigenza ...

Malcom all'Inter / Calciomercato - ci siamo : prestito oneroso da 7 milioni con riscatto fissato a 30 : Malcom all'Inter, Calciomercato: ci siamo. Affare ormai definito, prestito oneroso da sette milioni di euro e trenta per il riscatto da considerarsi obbligatorio. Altro colpo per Spalletti.(Pubblicato il Sun, 24 Jun 2018 09:31:00 GMT)

Calciomercato Inter - si pensa ad un clamoroso scambio con il Milan : non solo Nainggolan - nuovo scatto per il centrocampo : Calciomercato Inter – Inter show sul Calciomercato, i nerazzurri stanno costruendo una squadra veramente forte per la prossima stagione. Dopo gli arrivi di De Vrij, Asamoah e Lautaro Martinez, l’Inter ha piazzato il grande colpo: Radja Nainggolan, un affare anche dal punto di vista economico. E non è finita, sempre per il centrocampo vicinissimo anche Moussa Dembelé. Clamorosa mossa anche per l’attacco, secondo quanto riporta ...

Calciomercato Serie A - tutte le trattative del giorno : Inter e Juve attivissime - colpo Cagliari - scatto di Lazio - Bologna e Genoa : Calciomercato Serie A, tutte le trattative del giorno – L’Inter alzato l’offerta alla Roma per Nainggolan arrivando attorno ai 35 milioni, con l’inserimento del giovane Zaniolo. Secondo Tuttosport, si sta già ragionando sul numero di maglia da assegnare al Ninja, dato che il suo amato 4 è stato ritirato in onore di Zanetti. Il 44, utilizzato a volte da Nainggolan, è già sulle spalle di Perisic, dunque si sta paventando una soluzione ...

Nainggolan si è promesso a Spalletti - scatto Inter : offerta una contropartita : Oggi il Corriere dello Sport svela due dettagli importanti: il belga si sarebbe già promesso a Luciano Spalletti , e per questo avrebbe detto no alla Cina, e la Roma avrebbe accettato di inserire una ...

Calciomercato Serie A - tutte le trattative del giorno : addio in casa Juventus - scatto Inter ed il Napoli tenta il doppio colpaccio : Calciomercato Serie A – Calciomercato sempre più caldo, ecco tutte le trattative del giorno. Claudio Marchisio potrebbe lasciare la Juventus in estate. Uno dei veterani del club bianconero, cresciuto e maturato con la maglia juventina addosso, potrebbe concludere il proprio rapporto lavorativo con il club torinese al termine di una stagione ricca di delusioni sotto il profilo personale. L’Mls lo corteggia, ma anche dalla Premier League ...