Inter | il punto sulla situazione infortunati | nessuna paura per Dalbert

Inter - c'è ancora un punto di domanda - ma Spalletti può contare su un buon biglietto da visita : La coppia Icardi-Lautaro da i primi importanti segnali di coesistenza e questo è un buon motivo per sorridere per i tifosi nerazzurri. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che spiega come i due centravanti si siano presentati con un buon biglietto da visita. 'È l'Inter degli argentini? Forse è ancora presto per dirlo, ma di certo i tifosi nerazzurri possono ...

Incidente sull'A1 : muore un'Intera famiglia a bordo di una Fiat Punto vicino a Ceprano : Un'intera famiglia originaria della provincia di Cosenza ha perso la vita lungo la corsia sud dell'A1, nel tratto che attraversa il frusinate: padre, madre e la loro bimba di sei mesi non sono sopravvissuti al terribile impatto che la loro Fiat Punto ha avuto dapprima contro una vettura e poi contro lo spartitraffico in cemento armato. L'incidente è avvenuto poco prima delle 13, fra i caselli di Ceprano e Pontecorvo e il ...

Nave Diciotti - Interviene il Colle : odissea finitaSbarcati i 67 migranti | Disappunto di Salvini : Soon sbarcati, nel porto di Trapani, tutti i i migranti della Nave Diciotti della Guardia costiera. Sono 67 le persone soccorse quattro giorni fa dalla Vos Thalassa. Due uomini sono accusati di impossessamento di Nave, minacce e violenza. Fonti Viminale: "stupore" per la telefonata di Mattarella a Conte sulla vicenda

Milan - Mirabelli fa il punto sul mercato : “Suso Inter? No - nessuno vuole andare via. Acquisti? 10 alternative per ruolo - ma…” : Massimiliano Mirabelli fa il punto sul mercato del Milan: il ds rossonero spiega le strategie in entrata e in uscita del club, escludendo categoricamente la pista Suso-Inter Con una situazione societaria più oscura che mai, il mercato del Milan sembra alquanto bloccato. Eppure, non è realmente così. Se fino ad ora sono arrivati solo colpi a parametro zero, Massimiliano Mirabelli sta comunque sondando il terreno per diversi colpi in ...

Cavani al Napoli?/ Ultime notizie - dall'infortunio ai Mondiali al punto Interrogativo sul futuro : Cavani al Napoli? Ultime notizie, dall'infortunio ai Mondiali al punto interrogativo sul futuro del calciatore. Al momento il Matador è impegnato in Russia con la maglia dell'Uruguay.(Pubblicato il Wed, 04 Jul 2018 23:35:00 GMT)

Sanità : Zaia inaugura nuovo punto di primo Intervento a Cavallino- Treporti (2) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – In altre realtà turistiche come Caorle e Bibione, dove sono attivi PPI analoghi a questo, i dati confermano la loro utilità: nel periodo maggio- settembre 2017 il PPI di Caorle ha registrato 4.328 accessi e il PPI di Bibione 5.665 accessi. In entrambi i casi il picco massimo è stato registrato a luglio e ad agosto con elevatissime percentuali di pazienti di lingua straniera. Il nuovo punto di primo ...

Sanità : Zaia inaugura nuovo punto di primo Intervento a Cavallino- Treporti : Venezia, 2 lug. (AdnKronos) - “Ogni cambiamento, è naturale, porta qualche mal di pancia, come quando la programmazione regionale portò questo territorio nell’area di competenza dell’Ulss 4 Veneto Orientale. L’impegno era che Cavallino Treporti avrebbe avuto servizi e strutture sanitarie ancor più e

Milan - Li Interrompe la trattativa - il disappunto di Commisso : Li Yonghong ha interrotto le trattative per la cessione del Milan a Rocco Commisso, e la mossa ha suscitato il disappunto del magnate statunitense di origini calabresi, come fanno filtrare fonti a lui ...

Brozovic - Perisc - Icardi e non solo : Ausilio fa il punto sul mercato dell’Inter : Piero Ausilio è tra i protagonisti di questa prima fase di calciomercato con il colpo Nainggolan che sta facendo impazzire i tifosi dell’Inter Piero Ausilio sta lavorando alacremente sul mercato per rafforzare ulteriormente la rosa dell’Inter. Il ds nerazzurro è stato assaltato dai cronisti all’uscita dalla sede del club interista e si è prestato ad alcune battute sul calciomercato. In primis Ausilio ha tranquillizzato i tifosi ...

Malcom e Candreva : l’agente Pastorello fa il punto sulle trattative dell’Inter : Inter alle prese con diverse trattative che coinvolgono calciatori di fascia, dunque è sorto qualche dubbio in merito al futuro di Candreva Federico Pastorello, agente Fifa, ha analizzato alcune possibili mosse del calciomercato dell’Inter. Il procuratore di Candreva, parlando alla Domenica Sportiva, ha svelato le intenzioni di rinnovare il contratto del proprio assistito Candreva, anche se sembra in procinto d’arrivare un altro ...

Inter - il futuro di Icardi tiene banco : Zanetti fa il punto della situazione : Mauro Icardi corteggiatissimo in questa prima fase della sessione estiva di calciomercato, il vicepresidente dell’Inter Zanetti torna a parlare del capitano “Vogliamo che Mauro rimanga con noi. Non ci sono problemi, sappiamo che ha voglia di restare a Milano”. Javier Zanetti, vicepresidente dell’Inter, ospite a Tiki Taka in onda su Italia 1, ha voluto tranquillizzare i supporters nerazzurri in merito alla permanenza di ...