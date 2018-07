Inter | calendario Serie A 2019 derby il 21 ottobre | all' Allianz il 9 dicembre e boxing

Calendario Serie A 2018-2019 : quando si giocano i derby di Milano? Date e programma di Inter-Milan : Solo due giornate dopo il derby di Roma, proprio al giro di boa dei due gironi del massimo campionato italiano di calcio, ecco che il Calendario di Serie A propone il derby della Madonnina: la stracittadina meneghina è infatti in programma il 21 ottobre 2018, alla nona giornata, ed il 17 marzo 2019, per la ventottesima giornata. Sulla carta, a giocare la gara d’andata in casa sarà l’Inter. Di seguito il programma completo dei due ...

Serie A - calendario : Ronaldo debutta con il Chievo. Alla 7^ giornata c’è Juve-Napoli e derby Roma-Lazio - alla 9^ Inter-Milan : Cristiano Ronaldo debutta in Serie A al Bentegodi di Verona. I campioni d’Italia della Juventus infatti giocheranno la prima di campionato contro il Chievo. La giornata in programma il 19 agosto offre poi subito uno scontro diretto: Lazio-Napoli. La Roma affronta il Torino in trasferta, l’Inter andrà a Sassuolo mentre il Milan ospiterà il Genoa. Inizio difficile per per Lazio e Napoli che alla seconda giornata trovano rispettivamente la ...

Calendario Serie A 2018-2019 : Juventus-Napoli - Inter-Roma e tutti gli scontri diretti. Date e programma : Sorteggiati i calendari della Serie A 2018-2019. Andiamo a scoprire tutte le Date dei big match: 1A GIORNATA (19 AGOSTO-20 GENNAIO) Lazio-Napoli 2A GIORNATA (26 AGOSTO-27 GENNAIO) Juventus-Lazio Napoli-Milan IN AGGIORNAMENTO Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter Foto: Ciro Santangelo robertosantangelo@oasport.it

International Champions Cup - calendario - partite - orari e dove vederlo in tv : ... il più prestigioso, e ricco, torneo estivo che si disputa in giro per il mondo. Fra i top club europei non mancano le squadre italiane che giocheranno i loro prestigiosi match dal 26 luglio all'8 ...

Amichevoli in tv : in diretta su Sky tutte le partite dell’International Champions Cup 2018. Ecco il calendario : ICC A meno di un mese dall’inizio della Serie A di calcio, le squadre si preparano al via ufficiale della stagione 2018/2019 con le partite Amichevoli. A spiccare c’è l’International Champions Cup, il torneo riservato ai club europei, in programma dal 21 luglio in Europa, Singapore e Stati Uniti. ICC 2018 in diretta su SkySport Serie A (canale 208) La sesta edizione dell’International Champions Cup, o semplicemente ICC, ...

Inter - secondo test il 18 luglio contro il Sion : il calendario completo delle amichevoli : Buona la prima, come si dice in questi casi. Nel primo test amichevole della stagione 2018/2019 [VIDEO], l'Inter ha superato 3-0 il Lugano con rete di Lautaro e doppietta di Karamoh. Per i ragazzi di Spalletti è stata una buona prestazione, considerando la condizione fisica complessiva che non può essere al top nel mese di luglio, ma anche il livello dell'avversario che non era certamente un comodo sparring-partner. C'era parecchia curiosita' ...

