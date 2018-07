«Insatiable» | Netflix nella bufera | «Cancellatela | offende le ragazze sovrappeso»

vanityfair

(Di giovedì 26 luglio 2018) Patty è una «balenottera», un «maiale», un pozzo senza fondo. Ne sono convinti i ragazzi del liceo che la ragazza frequenta: un mondo ostile dove non può fare un passo senza essere derisa, offesa, ingiuriata. Almeno fino a quando non perde i chili di troppo, non torna a scuola e non mette a punto un piano per vendicarsi di chi l’ha fatta soffrire., la nuova serie tv ideata da Lauren Gussis, arriverà suil 10 agosto ed è già coperta dalle polemiche. https://www.youtube.com/watch?v=-BfCjzBjAaE Una petizione di 118mila depositate su Change.ong chiede la cancellazione della serie, che istigherebbe al bullismo e alla denigrazione di personefra gli adolescenti. «Per troppo tempo è stato raccontato alle donne e allepiù impressionabili che per essere popolari, per avere amici, per trovare un fidanzato, per essere una persona interessante fosse ...