Infrastrutture : Mit - per Jonica soluzioni migliori senza ritardo lavori : Roma, 26 lug. (AdnKronos) – ‘In relazione agli interventi di adeguamento della Statale 106 Jonica, si sta operando allo scopo di arrivare alle soluzioni migliori senza permettere che ciò comporti alcun ritardo nell’iter dei lavori sull’importante arteria stradale”. Lo sottolinea il ministero delle Infrastrutture e Trasporti in una nota. L'articolo Infrastrutture: Mit, per Jonica soluzioni migliori senza ...

Infrastrutture : Mit - 361 mln per sistema nazionale ciclovie turistiche (2) : (AdnKronos) – Una realtà fatta di centinaia di chilometri di percorsi ciclabili: dal Grab di Roma, il Grande raccordo ciclabile, alle ciclovie del Sole e del Vento (Verona-Firenze e Venezia-Torino); dalla ciclovia dell’Acquedotto pugliese a quelle del Garda, della Sardegna e della Magna Grecia; e poi la ciclovia Tirrenica, la ciclovia Adriatica e la Trieste-Lignano Sabbiadoro-Venezia. Si tratta di un importante investimento ...

Infrastrutture : Mit - 361 mln per sistema nazionale ciclovie turistiche : Roma, 17 lug. (AdnKronos) – Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli, per voce del sottosegretario Michele Dell’Orco, ha confermato in Conferenza unificata con le Regioni lo stanziamento complessivo di 361,78 milioni di euro per la nascita del sistema nazionale delle ciclovie turistiche, un’infrastruttura che promuove la mobilità ‘dolce” e crea una ulteriore attrattiva legata alle due ruote ...

Infrastrutture : Toninelli - a Mit un mese complesso ma entusiasmante : Roma, 6 lug. (AdnKronos) – “E’ passato un mese da quando siamo entrati al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Un mese complesso, ma entusiasmante. Ecco cosa abbiamo fatto e cosa faremo a breve”. E’ il titolare del dicastero di Porta Pia, Danilo Toninelli, a tracciare, in un post su Facebook, un primo bilancio dell’attività svolta dal suo insediamento al Mit e a indicare le prossime tappe. ...

Forum Pa : Mit presente con Pon Infrastrutture e Reti : Roma, 18 mag. (AdnKronos) – Il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sarà al Forum Pa 2018, che si terrà dal 22 al 24 maggio al Roma Convention Center ‘La Nuvola” dell’Eur, con il Pon Infrastrutture e Reti, Opendata e Opencantieri e altri progetti. Nei tre giorni della manifestazione lo stand rappresenterà il punto informativo per le diverse iniziative che vedono coinvolto il Ministero.Per quanto riguarda il Pon ...