Industria | R&S | Italia piccola e poco redditizia | tedeschi dieci volte più grandi

(Di giovedì 26 luglio 2018) Milano, 26 lug. (AdnKronos) – Il confronto suona come un’impietosa disfatta. La grande manifatturana paragonata a quella tedesca è ancora ‘lillipuziana’: nel 2017 Volkswagen, Daimler e Bmw, i primi tre big player, secondo l’analisi del 43esimo Annuario di R&S Mediobanca, fatturano da soli più dei primini considerati nel loro insieme. In media, un gruppo teutonico fattura 80 miliardi,più di unno e una grande azienda francese quattrodi più. In Europa, la top ten di imprese per giro d’affari è presidiata per metà daie per metà da francesi e olandesi d’adozione, come Airbus ed Exor, al terzo posto (ma prima del 2003 era sesta). Per arrivare a un’na bisogna aspettare il 64esimo posto: Leonardo. Tra l’altro, il giro d’affari delle primeindustrie ...