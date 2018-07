Indagato Denis Verdini | la procura | Accettò 300mila euro per spingere il governo a

huffingtonpost

: Denis Verdini, l’ex senatore indagato per finanziamento illecito ai partiti - fattoquotidiano : Denis Verdini, l’ex senatore indagato per finanziamento illecito ai partiti - SkyTG24 : Finanziamento illecito a partiti, indagato Denis Verdini - giornalettismo : Denis #Verdini indagato anche a Messina. L'accusa è sempre quella: finanziamento illecito ai partiti -

(Di giovedì 26 luglio 2018) Il nome delcompare ancora una volta in un fascicolo giudiziario. L'ex senatore di Ala èdalladi Messina per illecito finanziamento ai partiti. Secondo la tesi delladi Messina, avrebbe ricevuto circadall'avvocato Piero Amara, come finanziamento del gruppo politico di cui era coordinatore. In cambio avrebbe dovuto sostenere la nomina di Giuseppe Mineo, ex Consiglio di giustizia amministrativo siciliano, al Consiglio di Stato.È stato lo stesso Amara a fare il nome didavanti ai magistrati. L'avvocato è stato arrestato a febbraio nell'ambito dell'inchiesta "Sistema Siracusa". L'ex senatore ha ricevuto un invito a comparire ma non si è presentato all'interrogatorio. Solo poche settimane fa era stato scritto un ulteriore capitolo di un'altra vicenda giudiziaria che lo riguarda: il 3 luglio scorso, ...