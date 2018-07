Incidenti | se causa cellulare | sequestro

La Uefa sanziona il Marsiglia per gli Incidenti causati dai tifosi : una gara a porte chiuse : L'Olympique Marsiglia dovrà giocare a porte chiuse la prossima partita casalinga in Europa League, secondo quanto stabilito dalla Uefa oggi, che ha sanzionato la squadra francese per gli incidenti ...

Uefa sanziona il Marsiglia per Incidenti causati dai suoi tifosi : L’Olympique Marsiglia dovrà giocare a porte chiuse la prossima partita casalinga in Europa League, secondo quanto stabilito dalla Uefa oggi, che ha sanzionato la squadra francese per gli incidenti causati dai propri tifosi. L’autorità calcistica europea ha inflitto una multa di 100.000 euro alla squadra di Rudi Garcia, che sarà esclusa da qualsiasi torneo europeo se i suoi tifosi saranno recidivi nelle prossime due stagioni. La ...

Fs : passaggi a livello - mancato rispetto codice strada causa Incidenti : Roma, 7 giu. (AdnKronos) – Il mancato rispetto del codice stradale e l’adozione di comportamenti errati sono la principale causa degli incidenti che avvengono in prossimità dei passaggi a livello. Automobilisti, motociclisti, ciclisti e pedoni, spesso indisciplinati o distratti da smartphone e dispositivi elettronici, sottovalutano i rischi connessi all’attraversamento di un passaggio a livello, in corso di chiusura o chiuso, ...

Fs : passaggi a livello - mancato rispetto codice strada causa Incidenti (2) : (AdnKronos) – ‘Il Gruppo FS ‘ ha sottolineato Renato Mazzoncini, presidente Uic e amministratore delegato di Fs Italiane ‘ aderisce con convinzione alla Campagna UIC. E’ importante sensibilizzare i cittadini europei sui pericoli dei passaggi a livello e sull’importanza di rispettare le regole per un corretto attraversamento. Quest’anno ancor di più, visto che parliamo alle giovani generazioni, spesso ...

Fs : passaggi a livello - mancato rispetto codice strada causa Incidenti (3) : (AdnKronos) – Una nuova tecnologia, il sistema Protezione Automatica Integrativa – passaggi a livello (PAI-PL), è in corso di installazione sui passaggi a livello per i quali non è stato ancora trovato un accordo con gli Enti locali per la loro eliminazione. Il PAI-PL rileva la presenza di ingombri sui binari in prossimità delle barriere, preesistenti o in seguito alla chiusura del passaggio a livello, e blocca immediatamente la ...

Apnee notturne - oltre 12 mila Incidenti all’anno sono causati da colpi di sonno : Impariamo un altro acronimo, la cui prevenzione tuttavia ci può mettere al riparo da pericolosi incidenti al volante: si chiama OSAS e definisce la Sindrome delle Apnee Ostruttive nel sonno, una malattia che riguarda secondo le ultime stime oltre 12 milioni di concittadini di età compresa tra 40 e 85 anni, di cui circa la metà uomini e poco meno di un quarto donne (23%); si tratta in pratica di una forma di apnea che sopraggiunge durante il ...

Ikea ritira la bicicletta Sladda : può causare Incidenti : Non sarà più in commercio la bicicletta Sladda di Ikea, ritirata dal mercato dalla compagnia svedese perché giudicata pericolosa dopo che si sono verificati una serie di incidenti che hanno coivolto persone che ne avevano acquistata una.Nessuna caduta grave, a quanto hanno spiegato quelli di Ikea, ma problemi dovuti alla rottura della cinghia di trasmissione, che li hanno convinti a ritirarla e a richiamare tutti i mezzi già venduti, per evitare ...