Incidente Cantù donna in Pronto soccorso

giornaledicomo

: Incidente a Cantù - ComoSette : Incidente a Cantù - ComoCity : Un singolare incidente questo pomeriggio. Ecco cosa è accaduto - ilNotiziarioInd : #Asfaltatrice finisce contro una casa, pompieri in azione a #Cantù -

(Di giovedì 26 luglio 2018)inin piazza Parini Grande spavento questa mattina per unadi 40 anni, che stava percorrendo piazza Parini in sella alla sua bicicletta. In ...