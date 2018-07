Incendi | rogo boschivo a St-Christophe | decolla elicottero 

Incendi : paura nel Palermitano - rogo in capannone lavorazione zolfo (2) : Palermo, 26 lug. (AdnKronos) – Secondo una prima ricostruzione dei fatti fornita dai carabinieri, intervenuti sul luogo insieme ai vigili del fuoco e ai volontari della Protezione civile locale, le fiamme sono divampate all’interno del capannone dove era stipato dello zolfo intorno alle 12.30. L’attrito di una pala meccanica che stava spostando un cumulo di zolfo avrebbe provocato delle scintille e una fiammata, che solitamente ...

Incendi : paura nel Palermitano - rogo in capannone lavorazione zolfo (2) : Palermo, 26 lug. (AdnKronos) - Secondo una prima ricostruzione dei fatti fornita dai carabinieri, intervenuti sul luogo insieme ai vigili del fuoco e ai volontari della Protezione civile locale, le fiamme sono divampate all’interno del capannone dove era stipato dello zolfo intorno alle 12.30. L’att

Incendi - paura nel Palermitano : rogo in un capannone di lavorazione di zolfo : Vigili del fuoco in azione a Lercara Friddi, in provincia di Palermo, dove un Incendio è divampato in un capannone per la lavorazione dello zolfo. Non è ancora chiaro cosa abbia innescato il rogo, sviluppatosi nel magazzino in via Friddi. Sul posto anche il nucleo Nbcr, gli specialisti chiamati a intervenire quando esiste un pericolo di contagio da sostanze nucleari, biologiche, chimiche o radiologiche. Al momento non si registrano feriti o ...

TERRA DEI FUOCHI - IncendiO CAIVANO : NUBE NERA DA PASCAROLA/ Ultime notizie - video rogo : Arpac valuta danni : INCENDIO a CAIVANO, rifiuti in fiamme: rischio NUBE tossica. video Ultime notizie: enorme colonna di fumo nero visibile da diversi chilometri di distanza, vigili del fuoco al lavoro(Pubblicato il Wed, 25 Jul 2018 15:37:00 GMT)

Incendi - riprende il rogo a Monreale : alcune ville evacuate : Brucia di nuovo San Martino delle Scale, frazione di Monreale (Pa), nella zona di piano Geri. Dopo una lunga notte di fiamme, nel pomeriggio, alimentato dal vento, il fuoco ha continuato a distruggere ettari di bosco e macchia mediterranea. Al momento il Canadair che aveva operato stamane è impegnato in altre zone. Insieme ai vigili del fuoco e ai forestali sono accorsi due elicotteri. alcune villette solo state evacuate. L'articolo Incendi, ...

Incendi Aosta : rogo tra Fontainemore e Lillianes : Incendio ad Aosta, tra Lillianes e Fontainemore: sul posto il personale della stazione forestale di Pont-Saint-Martin e il Nucleo AntIncendio boschivo del Corpo forestale valdostano. E’ stato attivato l’elicottero della Protezione civile. Non si segnalano persone coinvolte e non vi sono abitazioni a rischio. L'articolo Incendi Aosta: rogo tra Fontainemore e Lillianes sembra essere il primo su Meteo Web.

Incendi - rogo nella Timpa di Acireale : fiamme vicino alle case : Alimentato da un vento forte e caldo ha ripreso vigore l’Incendio divampato nella Timpa di Acireale che sembrava sotto controllo, distruggendo una vasta area di vegetazione mediterranea. Le fiamme stanno lambendo alcune abitazioni e messo a rischio animali allevati nella zona. Il rogo si sta spostando verso la zona di Capo Mulini, minacciando delle abitazioni. Sul posto oltre a vigili del fuoco, personale della forestale e della polizia ...

Incendi. Il Corpo Forestale indaga per il rogo di Arzana. Domato l'Incendio di San Priamo : Il Corpo Forestale e di vigilanza ambientale, oltre ad avere il coordinamento della funzione di spegnimento degli interventi a terra e in volo nella lotta agli incendi boschivi, svolge anche attività ...

Rogo a Brunico : donna morta strangolata/ Ultime notizie : per l’autopsia non è morta a causa dell’Incendio : Rogo a Brunico: donna morta strangolata, Ultime notizie: per l’autopsia non è morta a causa dell’incendio, ma bensì a seguito di uno strangolamento con un cavo elettrico(Pubblicato il Sat, 21 Jul 2018 12:04:00 GMT)

Incendi Sardegna - vasto rogo nel Sassarese : case minacciate dal fuoco : Un grosso Incendio è divampato nelle campagne tra Palmadula e l’Argentiera, nell’area rurale della Nurra di Sassari. Le fiamme lambiscono alcune abitazioni di campagna nella località La Pietraia. Sul posto stanno intervenendo le squadre dei vigili del fuoco di Porto Torres. Non è possibile al momento sapere quanto sia vasta l’area interessata, né le cause che hanno scatenato il rogo. Ma data la presenza di vento e condizioni ...

Incendi Catanzaro : rogo di sterpaglie minaccia villette : Un Incendio di sterpaglie ha minacciato nella notte alcune villette a Catanzaro: le fiamme si sono velocemente propagate in direzione da via Paolo Orsi a via Marafioti dove si trova la sede del Comando Legione Carabinieri Calabria. Dieci unità dei vigili del fuoco, con quattro automezzi, hanno spento il rogo evitando danni agli edifici. L'articolo Incendi Catanzaro: rogo di sterpaglie minaccia villette sembra essere il primo su Meteo Web.

Incendi Roma : rogo a Castel Fusano - bruciati 3mila m² : L’Incendio divampato ieri nella pineta di Castel Fusano a Ostia ha interessato un’area di 3mila metri quadri di vegetazione ed arbusti, una zona già devastata dal fuoco la scorsa estate. Il rogo si è sviluppato intorno alle 12:45. Sul posto sono intervenute immediatamente le pattuglie dei Carabinieri Forestali in servizio all’interno della pineta e i mezzi dei Vigili del Fuoco che hanno domato le fiamme con l’ausilio di ...

Incendi - rogo nella Pineta di Castel Fusano : Vigili del Fuoco al lavoro : Due squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Roma stanno intervenendo nella Pineta di Castel Fusano (a Castel Porziano, all’altezza della pista ciclabile) per Incendio della macchia mediterranea. Sul posto due autobotti, un elicottero della Regione Lazio e moduli della Protezione civile. L'articolo Incendi, rogo nella Pineta di Castel Fusano: Vigili del Fuoco al lavoro sembra essere il primo su Meteo Web.

Incendi Palermo : rogo a Poggio Ridente - evacuate abitazioni : Un Incendio ha distrutto macchia mediterranea e alberi all’alba di oggi nella zona di Poggio Ridente, alla periferia di Palermo: sul posto sono al lavoro diverse squadre dei vigili del fuoco e un Canadair nel tentativo di contenere le fiamme. In via precauzionale sono state evacuate delle abitazioni. L'articolo Incendi Palermo: rogo a Poggio Ridente, evacuate abitazioni sembra essere il primo su Meteo Web.