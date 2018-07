Incendi in Grecia | il bilancio sale a 85 morti | si teme per la sorte delle due sorelline

Incendi in Grecia - le storie dei sopravvissuti : 'Mi sembra ancora di ascoltare con le mie orecchie la vocina tremante di Andrea: 'Ho paura, mammina, sono molto preoccupato, ma sarò forte. Però tu non venire qua, mamma. Non voglio che tu venga qua, ...

Incendi Grecia - il bilancio dei morti sale a 85 : I roghi "hanno distrutto il 98% di Mati", la località a nordest di Atene in cui si registra il maggior numero di vittime

Incendi Grecia : 83 morti - ancora dispersi/ Ultime notizie video : inchiesta su permessi edilizi a Mati : Incendi in Grecia: 80 morti e 500 feriti. Ultime notizie: si cercano superstiti e scoppia la polemica per via dei ritardi dei soccorsi, complice i tagli nel corpo dei vigili del fuoco(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 14:43:00 GMT)

Grecia - Papastathopoulos tende la mano alle vittime degli Incendi : Gli incendi che stanno devastando la sua Grecia hanno colpito profondamente il difensore dell'Arsenal Sokratis Papastathopoulos, spingendolo ad intervenire per dare un aiuto concreto a quei ...

Incendi IN GRECIA : 500 FERITI E 80 MORTI/ Ultime notizie : domate le fiamme - di chi è la colpa della tragedia? : INCENDI in GRECIA: 80 MORTI e 500 FERITI. Ultime notizie: si cercano superstiti e scoppia la polemica per via dei ritardi dei soccorsi, complice i tagli nel corpo dei vigili del fuoco(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 13:40:00 GMT)

Incendi in Grecia : 82 i morti accertati - ancora decine di dispersi [GALLERY] : Il bilancio delle vittime degli Incendi che hanno devastato in Grecia l’Attica orientale è salito a 82: lo hanno reso noto le autorità, mentre proseguono le ricerche delle decine di persone che ancora risultano disperse. Volontari e soccorritori stanno setacciando i resti delle abitazioni distrutte dalle fiamme nelle cittadine di costiere di Mati, Rafina, Nea Makri e Neos Voutzas. Estremamente complesse le operazioni di ...

Incendi in Grecia : 82 i morti accertati - ancora decine di dispersi [GALLERY] : Il bilancio delle vittime degli Incendi che hanno devastato in Grecia l’Attica orientale è salito a 82: lo hanno reso noto le autorità, mentre proseguono le ricerche delle decine di persone che ancora risultano disperse. Volontari e soccorritori stanno setacciando i resti delle abitazioni distrutte dalle fiamme nelle cittadine di costiere di Mati, Rafina, Nea Makri e Neos Voutzas. Estremamente complesse le operazioni di ...

Incendi in Grecia - ecco cosa è andato a fuoco e dove : Foto: Ervins Strauhmanis/flickr Secondo le ultime stime, i morti causati dagli Incendi che hanno coinvolto alcune località greche sono 81, ma ci si aspetta che il numero aumenti perché risultano ancora decine di dispersi. Per dare una prima occhiata ai danni prodotti dalle fiamme possiamo ricorrere ai bollettini di Copernicus, agenzia europea che monitora le emergenze tramite rilevazioni satellitari. Incluse nel monitoraggio, al momento, sono le ...

Incendi in Grecia : il 98% di Mati è ridotto in cenere : Sono al momento 81 le vittime accertate in Grecia, provocate dagli Incendi che hanno devastato l’Attica. Il 98% di Mati, a nordest di Atene (dove si è registrato il maggior numero di morti), è “distrutta“, ha dichiarato il sindaco di Rafina. “Abbiamo ricevuto decine di segnalazioni di dispersi“, riferiscono i Vigili del Fuoco. A causa delle condizioni in cui sono stati rinvenuti i cadaveri, le operazioni di ...

Incendi Grecia - il bilancio dei morti sale a 81 : I roghi "hanno distrutto il 98% di Mati", la località a nordest di Atene in cui si registra il maggior numero di vittime

Grecia : bilancio Incendi sale a 81 morti : ANSA, - ISERNIA, 26 LUG - E' salito a 81 morti il bilancio ufficiale degli incendi che hanno devastato l'Attica, in Grecia. Lo annunciano le autorità. Il 98% di Mati, la località a nordest di Atene ...

Grecia - si aggrava il bilancio degli Incendi : 81 morti - si cercano altri disperi : Grecia, si aggrava il bilancio degli incendi: 81 morti, si cercano altri disperi Grecia, si aggrava il bilancio degli incendi: 81 morti, si cercano altri disperi Continua a leggere L'articolo Grecia, si aggrava il bilancio degli incendi: 81 morti, si cercano altri disperi proviene da NewsGo.

Incendi in Grecia : 80 morti e 500 feriti/ Ultime notizie : si cercano superstiti e scoppia la polemica : Incendi in Grecia: 80 morti e 500 feriti. Ultime notizie: si cercano superstiti e scoppia la polemica per via dei ritardi dei soccorsi, complice i tagli nel corpo dei vigili del fuoco(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 10:00:00 GMT)

Le ultime sugli Incendi in Grecia : Gli incendi che da lunedì si sono sviluppati in un’ampia area di territorio vicino ad Atene, in Grecia – e che sono ormai sotto controllo – hanno causato la morte di 81 persone, ma ci si aspetta che il numero aumenti poiché risultano ancora decine di dispersi. Il sindaco di Rafina, una delle zone più colpite, ha detto alla BBC che i morti potrebbero essere più di 100 e i funzionari dei vigili del fuoco hanno già avvisato la popolazione che ...