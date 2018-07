Incendi in Grecia | ecco cosa è andato a fuoco e dove

Incendi in Grecia : il 98% di Mati è ridotto in cenere : Sono al momento 81 le vittime accertate in Grecia, provocate dagli Incendi che hanno devastato l’Attica. Il 98% di Mati, a nordest di Atene (dove si è registrato il maggior numero di morti), è “distrutta“, ha dichiarato il sindaco di Rafina. “Abbiamo ricevuto decine di segnalazioni di dispersi“, riferiscono i Vigili del Fuoco. A causa delle condizioni in cui sono stati rinvenuti i cadaveri, le operazioni di ...

Le ultime sugli Incendi in Grecia : Gli incendi che da lunedì si sono sviluppati in un’ampia area di territorio vicino ad Atene, in Grecia – e che sono ormai sotto controllo – hanno causato la morte di 81 persone, ma ci si aspetta che il numero aumenti poiché risultano ancora decine di dispersi. Il sindaco di Rafina, una delle zone più colpite, ha detto alla BBC che i morti potrebbero essere più di 100 e i funzionari dei vigili del fuoco hanno già avvisato la popolazione che ...

Incendi Grecia - chi è il vero colpevole : Quest’anno in Italia ci è andata abbastanza bene in termini di Incendi. Un giugno piovoso ci ha salvati dai rischi peggiori, anche se l’estate è ancora lunga. Non altrettanto bene è andata ai greci, colpiti da un disastro di dimensioni storiche, come tutti sappiamo. Parallelamente alla Grecia, gli Incendi stanno anche devastando la Svezia nel Nord Europa. Cosa sta succedendo? Non è un problema difficile da capire: gli Incendi sono correlati al ...

Incendi Grecia - pochi mezzi per i vigili del fuoco e zero piani di emergenza : i tagli per la Troika dietro il ritardo dei soccorsi : Lunedì 23 luglio ore 18,39. L’Incendio è appena scoppiato a Kallitechnoupolis con il vento che spira fortissimo. In un video si vedono i primi “fuggiaschi” che scendono dalle colline in fiamme per cercare riparo. In un batter d’occhio la furia dei roghi avvia quel processo che avrebbe portato, due giorni dopo, a toccare quasi 100 morti. Sullo sfondo, appena due vigili del fuoco che assistono inermi al disastro intorno ai boschi di ...

Gli Incendi devastano la Grecia - anche l’Italia è a rischio : 6 Regioni senza aerei : Dopo la tragedia che ha interessato la Grecia a causa degli incendi, gli occhi sono puntati anche sull’Italia, con il maestrale in Sardegna o lo scirocco in Sicilia che incrementano il rischio di roghi, proprio come in Grecia. L’Italia guarda con preoccupazione a quanto accaduto nell’Attica in quanto sa benissimo che nel complesso sistema della lotta agli incendi boschivi, permangono diverse criticità. E se in questa estate, ...

Previsioni Meteo : grande ondata di caldo sull’Europa occidentale mentre divampano gli Incendi in Grecia e Svezia : Un luglio caldo su gran parte dell’Europa occidentale raggiungerà un altro livello in questa settimana a causa di un’ondata di calore che si sta creando dalla Spagna alla Scandinavia, secondo AccuWeather, autorevole centro Meteorologico statunitense. Tutti coloro che si ritroveranno al centro di questa ondata saranno esposti ad un rischio maggiore di malattie legate al caldo, come i colpi di calore, soprattutto bambini e anziani. Le notti calde ...

Incendi in Grecia : trovati 26 corpi senza vita - “il fuoco avanzava ovunque e divorava tutto” : Nell’inferno degli Incendi in Grecia, sono stati ritrovati 26 corpi senza vita a Argyra Akti, a Mati, ad appena 15 metri dal mare: adulti e bambini rimasti in trappola. “Non abbiamo un futuro, dobbiamo solo pensare al presente“: dichiara un giovane che piantona l’accesso alla villa di Mati, teatro della tragedia. La collina – ha raccontato l’inviato dell’ANSA sul posto – è un cumulo di cenere e ...

Incendi in Grecia : i soccorritori setacciano le case - “temiamo altri morti” : I vigili del fuoco e i soccorritori dell’esercito greco stanno setacciando le case della località di Mati, nei pressi di Atene, tra le più colpite dagli Incendi che stanno devastando la Grecia: lo ha constatato l’inviato dell’ANSA. Un pompiere spiega che si teme “di trovare altri cadaveri”. Il numero provvisorio dei morti è ora di 79: tutti i corpi senza vita sono finora stati rinvenuti nella zona tra Rafina e Nea ...

