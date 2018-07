Incendi Grecia | pochi mezzi per i vigili del fuoco e zero piani di emergenza | i tagli per

Incendi Grecia - 81 morti accertati ma ci sono ancora decine di dispersi : Europa a lutto dopo l’Apocalisse di Fuoco [FOTO] : 1/101 ...

Gli Incendi devastano la Grecia - anche l’Italia è a rischio : 6 Regioni senza aerei : Dopo la tragedia che ha interessato la Grecia a causa degli incendi, gli occhi sono puntati anche sull’Italia, con il maestrale in Sardegna o lo scirocco in Sicilia che incrementano il rischio di roghi, proprio come in Grecia. L’Italia guarda con preoccupazione a quanto accaduto nell’Attica in quanto sa benissimo che nel complesso sistema della lotta agli incendi boschivi, permangono diverse criticità. E se in questa estate, ...

Previsioni Meteo : grande ondata di caldo sull’Europa occidentale mentre divampano gli Incendi in Grecia e Svezia : Un luglio caldo su gran parte dell’Europa occidentale raggiungerà un altro livello in questa settimana a causa di un’ondata di calore che si sta creando dalla Spagna alla Scandinavia, secondo AccuWeather, autorevole centro Meteorologico statunitense. Tutti coloro che si ritroveranno al centro di questa ondata saranno esposti ad un rischio maggiore di malattie legate al caldo, come i colpi di calore, soprattutto bambini e anziani. Le notti calde ...

Incendi in Grecia : trovati 26 corpi senza vita - “il fuoco avanzava ovunque e divorava tutto” : Nell’inferno degli Incendi in Grecia, sono stati ritrovati 26 corpi senza vita a Argyra Akti, a Mati, ad appena 15 metri dal mare: adulti e bambini rimasti in trappola. “Non abbiamo un futuro, dobbiamo solo pensare al presente“: dichiara un giovane che piantona l’accesso alla villa di Mati, teatro della tragedia. La collina – ha raccontato l’inviato dell’ANSA sul posto – è un cumulo di cenere e ...

Incendi in Grecia : i soccorritori setacciano le case - “temiamo altri morti” : I vigili del fuoco e i soccorritori dell’esercito greco stanno setacciando le case della località di Mati, nei pressi di Atene, tra le più colpite dagli Incendi che stanno devastando la Grecia: lo ha constatato l’inviato dell’ANSA. Un pompiere spiega che si teme “di trovare altri cadaveri”. Il numero provvisorio dei morti è ora di 79: tutti i corpi senza vita sono finora stati rinvenuti nella zona tra Rafina e Nea ...

Grecia devastata dal fuoco, almeno 74 morti e 556 feriti | Il governo: "Incendi dolosi"

Incendi Grecia - Apocalisse di fuoco intorno Atene : 100 morti e dispersi - “scenario da disastro biblico” - tutte le FOTO : 1/90 ...

Incendio in Grecia - il cordoglio di Manolas : 'Non ho parole - forza e coraggio!' : Immancabile la solidarietà giunta alla Grecia da tutto il mondo a partire dall'Italia. Una catastrofe che ha rievocato un'altra strage causata dalle fiamme nel 2007, quando 60 persone morirono nei ...

Incendi in Grecia, Farnesina: "Nessun italiano irreperibile"

Incendi Atene, Macedonia offre 100mila euro alla Grecia

Incendi Grecia - il mistero delle due bambine salvate in barca e poi scomparse. Il padre disperato : “sembrano svanite nel nulla - aiutatemi” : Situazione drammatica in Grecia per gli Incendi: l’ultimo bilancio ufficiale è di 79 morti accertati, ma si teme che il numero delle vittime possa crescere dal momento che sono ancora decine i dispersi. Le autorità hanno invitato le famiglie a chiamare una linea telefonica dedicata per dare informazioni e dati necessari. La guardia costiera sta passando al setaccio le coste alla ricerca dei corpi delle persone che hanno cercato di scappare ...

Incendi in Grecia : le vittime accertate sono 79 - si cercano i dispersi : E' drammatica la situazione in Grecia, dove le condizioni meteorologiche, caldo torrido e forte vento, hanno alimentato una serie di roghi nei dintorni della capitale. Decine di bambini tra gli ustionati gravi.

Incendi in Grecia, Atene "indebolita" dai tagli alla Protezione civile

IncendiO ATENE : INFERNO IN GRECIA - 80 MORTI E 600 FERITI/ Ultime notizie - video : “fiamme alte 10 metri” : INCENDIO ATENE, video e Ultime notizie dalla GRECIA: “Qui come Pompei”, raccontano i sopravvisuti. Bilancio MORTI e FERITI potrebbe aggravarsi. Pescherecci e yacht partecipano ai soccorsi(Pubblicato il Wed, 25 Jul 2018 10:54:00 GMT)