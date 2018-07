Incendi dolosi nel Milanese | no feriti

Cinque Incendi dolosi in una notte : è caccia al piromane : Gli incendi sono divampati dopo le 23 Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, il primo si è verificato in via Battisti. Le fiamme hanno avvolto un'impalcatura di un edificio in fase di ...

La Grecia in fiamme chiede aiuto all'Unione Europea - si sospettano Incendi dolosi : Si aggrava di ora in ora il conteggio delle vittime dei roghi che stanno devastando la Grecia, a questo inferno si aggiungono i circa 600 feriti, le oltre 300 auto bruciate e un migliaio di abitazioni rase al suolo dall'imponente incendio divenuto inarrestabile intorno ai boschi della città di Atene. Il bilancio delle vittime del fuoco che sta devastando la Grecia è ancora provvisorio; data l'entità dei roghi, la situazione è visibile dai ...

Grecia - Mati come Pompei : madri e figli trovati morti abbracciati. Governo : “Incendi dolosi” : Nella cittadina balneare a 40 chilometri da Atene trovati 26 corpi carbonizzati nel cortile di una villa. "Mati non esiste nemmeno più come insediamento" hanno spiegato i superstiti mentre i soccorritori si sono imbattuti in scene raccapriccianti. Per il Governo l'origine dei devastanti roghi è dolosa.Continua a leggere

