In vendita a 19 milioni di euro la villa delle star appartenuta a Carlo Ponti

Abbazia - verso la vendita di Liburnia Hotels : il direttore incassa 2 milioni : Maxi-buonuscita per Šehanovi , messo di recente sotto accusa dai sindacati. Spuntano tre investitori all'orizzonte per il gigante alberghiero di Abbazia

Shakira - in vendita la villa di Miami per 10 milioni : Shakira ha deciso di mettere in vendita la sua villa di Miami al costo di (soli) 10 milioni di dollari. L’abitazione si trova a Miami Beach, in Florida, nella zona di North Bay Road Drive, frequentata da moltissimi vip. A poca distanza dalla villa di Shakira abitano Alex Rodriguez, Jennifer Lopez, ma anche Matt Damon e Michael Bay. La cantante acquistò la casa nel 2003, pagandola 3,3 milioni di dollari e ristrutturandola totalmente secondo ...

Shakira - in vendita la villa di Miami da 10 milioni di euro : Fuga da Miami. La metropoli americana, preferita dalle popstar latino-americane, per la diffusione della lingua madre, lo spagnolo e per la vicinanza con la terra d'origine, non sembra rientrare...

Shakira - in vendita la villa di Miami da 10 milioni di euro : Fuga da Miami. La metropoli americana, preferita dalle popstar latino-americane, per la diffusione della lingua madre, lo spagnolo e per la vicinanza con la terra d'origine, non sembra rientrare...

Roma - 4 arresti per la 'svendita' di partecipazioni e crediti per oltre 64 milioni di euro : I finanzieri del Comando Provinciale di Roma, alla conclusione delle indagini coordinate dalla Procura, hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip capitolino nei ...

Capri - la lussuosa villa Bismark in vendita per 24 milioni di euro : villa Bismarck, una delle dimore più esclusive al mondo, situata a Capri tra Marina Grande e Palazzo a Mare, è in vendita per 24 milioni di euro. L'annuncio è stato pubblicato da Sotheby's Italia che ...

Villa Bismarck in vendita per 24 milioni : ANSA , CAPRI , NAPOLI , , 23 MAG Villa Bismarck, una delledimore più esclusive al mondo, situata a Capri tra Marina Grandee Palazzo a Mare, è in vendita per 24 milioni di euro.L'annuncio è stato pubblicato da Sotheby's Italia che ha diffusooggi la notizia. La Villa del mito, che fu ...