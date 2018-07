economia.ilmessaggero

: RT @lucacifoni: In Italia è 'statale' un lavoratore su sette, in Svezia quasi uno su tre - AndreaPira : RT @lucacifoni: In Italia è 'statale' un lavoratore su sette, in Svezia quasi uno su tre - lucacifoni : In Italia è 'statale' un lavoratore su sette, in Svezia quasi uno su tre - ASAPS_Italia : Carabiniere e vigilante morti, il pirata scambiava messaggi correndo in Statale a 150 all’ora:… -

(Di giovedì 26 luglio 2018) In, il 14 per cento degli occupati totali sono dipendenti pubblici: dunque circa unsupresta la sua opera per lo Stato, nelle sue varie aricolazioni comprese Forze armate e di ...