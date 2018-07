In bicicletta o a piedi | 4 idee per una minivacanza di svago

vanityfair

(Di giovedì 26 luglio 2018) Estate è sinonimo di vacanza, che non è necessariamente sinonimo di spostarsi in luoghi lontani, però. Vacanza potrebbe anche voler semplicemente dire avere più tempo libero per dedicarsi a ciò che più si ama fare oppure visitare luoghi anche vicino a casa, ma spesso ignorati o dimenticati. Perché vacanza significa tempo speso bene, facendo ciò che ci fa stare bene. C’è chi ama fotografare paesaggi o animali, chi invece si distende, facendo delle lunghete insieme agli amici o camminando in mezzo alla natura… E se vi dicessimo che è possibile unire più passioni, in una sorta disostenibile? È l’obiettivo di LifeGate, portale che collabora con tour operator italiani leader nel settore dei viaggi responsabili, da sempre impegnato a favore del turismo sostenibile, per offrire delle esperienze pensate per le persone che condividono l’amore per il ...