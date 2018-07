In Belgio l’eutanasia di tre bambini non fa più nemmeno notizia : Roma. “La legge shock del Belgio: eutanasia per i bambini”, titolava Repubblica il 14 febbraio del 2014. Per la prima volta al mondo, una legge aveva stabilito che l’eutanasia si applicasse anche ai minori con malattie terminali. Lo scandalo fu enorme, almeno così sembrò. Perché quattro anni dopo, l