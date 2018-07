Ilva | Di Maio vede ArcelorMittal Permane il nodo occupazione

Ilva : Di Maio - piano AM migliorativo : ANSA, - ROMA, 25 LUG - Sull'Ilva, "ArcelorMittal ha presentato una controproposta che dal punto di vista ambientale fa un passo in avanti, ma sull'occupazione la situazione ancora non è soddisfacente ...

Ilva - ArcelorMittal non convince Di Maio. Il ministro tiene in piedi il doppio binario e rilancia la procedura sulla regolarità della gara : Insoddisfacente. Dopo un'ora e mezza di faccia a faccia con i vertici di ArcelorMittal, Luigi Di Maio si presenta nella sala stampa del ministero del Lavoro e manifesta tutto il suo scetticismo sul nuovo piano messo a punto dal gruppo indiano-olandese per entrare all'Ilva di Taranto. La brevissima dichiarazione affidata ai giornalisti è puntellata da espressioni che rendono chiaro come al ministro non bastino i nuovi impegni. Ecco ...

Ilva - Di Maio : accertamento gara prosegue : 17.30 "La procedura di accertamento sulla regolarità della gara per la cessione dell'Ilva ad Arcelor Mittal sta andando avanti". Così il ministro del Lavoro, Di Maio, ai vertici del gruppo angloindiano che ha chiesto di presentare la proposta migliorativa a tutte le parti interessate, compresi i sindacati. "Sono percorsi che vanno avanti in parallelo-ha aggiunto-dobbiamo essere preparati a tutte e due le evenienze: è la legge che ci dirà se ...

Ilva - Di Maio : “Nella proposta di Arcelor più tutele ambientali. Su occupazione è insoddisfacente. Va approfondita” : La proposta è migliorativa sotto il profilo delle tutele ambientali, ma dal punto di vista occupazionale “ancora non è soddisfacente”. Per questo, “va ulteriormente approfondita”. Non ha prodotto alcuna novità sostanziale l’incontro tra il ministro Luigi Di Maio e ArcelorMittal, asse portante di AmInvestco, la cordata che ha vinto la gara per l’aggiudicazione dell’Ilva. L’incontro “è servito a ...

Ilva - Di Maio : “Controproposta di ArcelorMittal? Ci sono passi avanti sull’ambiente - non per l’occupazione” : Dopo un’ora e mezza d’incontro tra il Ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio incontra brevemente i giornalisti nella sede del Ministero del Lavoro per un giudizio sull’offerta migliorativa del gruppo ArcelorMittal per l’acquisizione dell’Ilva: “passi avanti sul piano ambientale, mentre sul piano occupazione (10.100 posti di lavoro assicurati contro i 13.700 attuali) siamo ancora in una ...

L'Ilva funesta degli ambientalisti contro Di Maio : L'attendismo di Luigi Di Maio sul dossier Ilva inizia a spazientire anche i movimenti ambientalisti locali che intorno alla chiusura dell'acciaieria di Taranto hanno costruito la loro intesa con il Movimento 5 stelle. Sabato il Comitato quartiere Tamburi insieme ad altre sigle civiche come i Genitor

Ilva : Di Maio vede i vertici di Arcelor Mittal ma non esclude annullamento della gara : 'Non mi sembra che la procedura di assegnazione sia stata fatta a regola d'arte' afferma il ministro dello Sviluppo economico. Il gruppo siderurgico pronto a migliorare l'offerta di acquisto -

Arcelor migliora il piano Ilva E manda all'angolo Di Maio : Sofia Fraschini A un passo dalla possibilità che la gara per l'Ilva venga annullata, Arcelor Mittal tende una mano a Taranto e mette, di fatto, all'angolo il ministro dello Sviluppo economico Luigi Di ...

Ilva - Luigi Di Maio avvia il procedimento per annullare la vendita ad ArcelorMittal : Il ministro dello Sviluppo economico Luigi Di Maio ha avviato la procedura che potrebbe portare all'annullamento dell'aggiudicazione della gara per l'Ilva di Taranto ad ArcelorMittal. Entro 30 giorni la decisione definitiva. Intanto continua il confronto con ArcelorMittal per "sull’aggiornamento della loro proposta".Continua a leggere

Ilva - Di Maio : avanti con annullamento gara. Arcelor aveva accettato le richieste : Il Mise si attrezza per annullare l’aggiudicazione dell'Ilva. Ieri il ministro dello Sviluppo Economico aveva comunicato l’esistenza dei presupposti per l’avvio delle procedure finalizzate all’annullamento della gara che aveva aggiudicato l’azienda alla cordata guidata da ArcelorMittal. Una comunicazione giunta praticamente in contemporanea con un altro comunicato, quello con il quale la stessa ...

Ilva - ora Di Maio minaccia di far saltare la vendita : Doccia gelata sull'Ilva: la gara con cui la cordata AmInvestco, guidata da Arcelor Mittal, si è aggiudicata il polo siderurgico di Taranto si prepara ad essere annullata. L'annuncio del ministro dello ...

Ilva - Di Maio avvia il procedimento per annullare la gara. Oggi l'incontro tra il ministro e i vertici di Arcelor Mittal : Un procedimento disciplinato per legge e che durerà per 30 giorni. Previsto Oggi l'incontro tra il ministro e i vertici del gruppo siderurgico -