Ilva : Di Maio - lunedì Mittal potrebbe illustrare piano a parti : Roma, 26 lug. (AdnKronos) – ArcelorMittal potrebbe presentare già lunedì prossimo il proprio piano a tutte le parti interessate. A preannunciarlo il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, parlando al termine dell’incontro sui rider. piano, ha puntualizzato, che “non è ancora soddisfacente”. “La legge – ha detto Di Maio – mi dice se la gara va annullata o no. Voglio ...

Ministro Di Maio - dopo l'Ilva - si occupi anche di Eni : Nei prossimi mesi il nostro paese, come il resto d'Europa, dovrà presentare un piano nazionale coerente con gli obiettivi del pacchetto di direttive europee su clima ed energia al 2030. Un impegno importante e vincolante, che segue lo storico accordo globale per la lotta ai cambiamenti climatici firmato a Parigi nel 2015.Nonostante il recente stop statunitense promosso dall'amministrazione Trump, la rivoluzione energetica programmata in ...

Ilva - Di Maio vede ArcelorMittal. "Permane il nodo occupazione" : Vertice al ministero sulla nuova offerta. Sindacati diffidenti, ma il manager del colosso dell'acciaio è ottimista. Si allontana la prospettiva dell'eventuale annullamento della gara

Ilva - ArcelorMittal non convince Di Maio. Il ministro tiene in piedi il doppio binario e rilancia la procedura sulla regolarità della gara : Insoddisfacente. Dopo un'ora e mezza di faccia a faccia con i vertici di ArcelorMittal, Luigi Di Maio si presenta nella sala stampa del ministero del Lavoro e manifesta tutto il suo scetticismo sul nuovo piano messo a punto dal gruppo indiano-olandese per entrare all'Ilva di Taranto. La brevissima dichiarazione affidata ai giornalisti è puntellata da espressioni che rendono chiaro come al ministro non bastino i nuovi impegni. Ecco ...

Ilva - Di Maio : accertamento gara prosegue : 17.30 "La procedura di accertamento sulla regolarità della gara per la cessione dell'Ilva ad Arcelor Mittal sta andando avanti". Così il ministro del Lavoro, Di Maio, ai vertici del gruppo angloindiano che ha chiesto di presentare la proposta migliorativa a tutte le parti interessate, compresi i sindacati. "Sono percorsi che vanno avanti in parallelo-ha aggiunto-dobbiamo essere preparati a tutte e due le evenienze: è la legge che ci dirà se ...

Ilva - Di Maio : “Nella proposta di Arcelor più tutele ambientali. Su occupazione è insoddisfacente. Va approfondita” : La proposta è migliorativa sotto il profilo delle tutele ambientali, ma dal punto di vista occupazionale “ancora non è soddisfacente”. Per questo, “va ulteriormente approfondita”. Non ha prodotto alcuna novità sostanziale l’incontro tra il ministro Luigi Di Maio e ArcelorMittal, asse portante di AmInvestco, la cordata che ha vinto la gara per l’aggiudicazione dell’Ilva. L’incontro “è servito a ...

L'Ilva funesta degli ambientalisti contro Di Maio : L'attendismo di Luigi Di Maio sul dossier Ilva inizia a spazientire anche i movimenti ambientalisti locali che intorno alla chiusura dell'acciaieria di Taranto hanno costruito la loro intesa con il Movimento 5 stelle. Sabato il Comitato quartiere Tamburi insieme ad altre sigle civiche come i Genitor

Ilva : Di Maio vede i vertici di Arcelor Mittal ma non esclude annullamento della gara : 'Non mi sembra che la procedura di assegnazione sia stata fatta a regola d'arte' afferma il ministro dello Sviluppo economico. Il gruppo siderurgico pronto a migliorare l'offerta di acquisto -

Arcelor migliora il piano Ilva E manda all'angolo Di Maio : Sofia Fraschini A un passo dalla possibilità che la gara per l'Ilva venga annullata, Arcelor Mittal tende una mano a Taranto e mette, di fatto, all'angolo il ministro dello Sviluppo economico Luigi Di ...

Ilva - Luigi Di Maio avvia il procedimento per annullare la vendita ad ArcelorMittal : Il ministro dello Sviluppo economico Luigi Di Maio ha avviato la procedura che potrebbe portare all'annullamento dell'aggiudicazione della gara per l'Ilva di Taranto ad ArcelorMittal. Entro 30 giorni la decisione definitiva. Intanto continua il confronto con ArcelorMittal per "sull’aggiornamento della loro proposta".Continua a leggere