Ilva | dal «giallo» sulla gara ai rischi sul futuro Tutti gli interrogativi a un anno

Polveri rosse dall'Ilva - l'ira dei tarantini : "Voi litigate - qui intanto succede questo" : Il futuro dell'Ilva è ancora incerto, tra Di Maio e il suo predecessore Carlo Calenda "volano...

Ilva - Di Maio : criticità rilevate dall'Anticorruzione sono macigni : La procedura di gara per la cessione dell' Ilva è stato un "pasticcio". Ad affermarlo il ministro dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio , durante un'audizione alla Camera. "Se la procedura fosse ...

Ilva e Bonifiche. Peluso - CGIL - : "Ci attardiamo nelle questioni di principio ma ci allontaniamo dalla soluzione dei problemi' : Quel tempo sospeso che riguarda l'ILVA, riguarda inevitabilmente non solo gli operai, ma anche tutta una economia e una città, che da tempo attende che si faccia chiarezza e si agisca in nome dell'interesse collettivo. Vale per il principio sacrosanto di difesa di ogni singolo posto di lavoro, e vale, ci ...

Ilva - dal monitoraggio biologico nessun pericolo per la salute degli operai di Taranto : Le analisi dimostrano che non corrono pericoli maggiori per la salute rispetto ad altri. I lavoratori del Siderurgico Ilva di Taranto possono stare tranquilli: nel loro organismo non sono presenti ...

Arcelor in pressing su Ilva «Pronti dal primo luglio» : ArcelorMittal, il colosso franco indiano che si è assicurato la gara per l'acquisto e il rilancio dell'Ilva, è ancora in partita a Taranto. Dopo il vertice di ieri al ministero dello Sviluppo ...

Ilva - Di Maio : “Vengo dalla Terra dei Fuochi - voglio garantire diritti ai tarantini” e annuncia decisioni importanti : “Sull’Ilva ce la metto tutta e ce la metteremo tutta anche come governo, vengo dalla Terra dei Fuochi, da me muoiono ancora e il mostro c’è, lo abbiamo sotto Terra”. Così il ministro dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, in un video ripreso dagli ambientalisti tarantini nell’incontro al Mise. “I cittadini di Taranto hanno il diritto di respirare e io voglio garantirlo, resteremo in contatto perché nei ...

Ilva - vertice dei sindacati con Di Maio : “Dal ministro garanzie per accordo condiviso. Tocca a lui convincere Mittal” : “Dal ministro abbiamo avuto la garanzia che non ci sarà un intervento unilaterale, ma che ci sarà un accordo condiviso“. Così i sindacati sul caso Ilva, dopo aver incontrato al Ministero dello Sviluppo economico il ministro Luigi Di Maio. I sindacati hanno chiarito come l’esecutivo non abbia ancora chiarito quale sia la strategia da adottare sul nodo acciaieria, in attesa di incontrare anche Ancelor Mittal. Ma che si lavorerà ...

Dal dossier Ilva ad Alitalia la crisi non va in vacanza A rischio 180mila lavoratori : prima sfida per Di Maio : Nella strategia dei pentastellati ha sempre avuto un forte peso il rinnovato intervento dello Stato sul fronte dell'economia. E, da questo punto di vista, il governo ha a disposizione una serie di ...

Governo - Vincenzo Boccia/ “L’Ilva non si tocca - ora si passi dalle parole ai fatti - sulla flat tax..." : Governo, il numero uno di Confindustria, Vincenzo Boccia: “L’Ilva non si tocca, ora si passi dalle parole ai fatti, sulla flat tax non dobbiamo aumentare debito pubblico"(Pubblicato il Sat, 09 Jun 2018 14:01:00 GMT)

Dall'Ilva alla Legge di Bilancio - le date cruciali per il governo : La sterilizzazione dell'aumento dell'Iva e la vendita dell'Ilva, il decreto che proroga la data per la cessione di Alitalia e il confronto con la Commissione Europea sui conti pubblici. E' ricca di ...

Ilva - fumata nera dalla trattativa notturna : Si è protratta fino ad oltre l'una di notte la trattativa fra i sindacati e i vertici di ArcelorMittal. Ma alla fine le parti si sono lasciate senza un accordo nemmeno di massima. 'Le proposte di ...