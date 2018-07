Iliad | la Super offerta | tutto illimitato e 40GB con 6 | 99 euro mese

newsinforma

: Iliad lancia una nuova super offerta: tutto illimitato e 40GB a 6,99 euro/mese - HDblog : Iliad lancia una nuova super offerta: tutto illimitato e 40GB a 6,99 euro/mese - tuttoteKit : #Iliad lancia una super offerta ancora più ricca a solo 6.99€ al mese #4g #699EuroAlMese #Mobile #Offerte #Sconti… - AndreaCotrona : RT @HDblog: Iliad lancia una nuova super offerta: tutto illimitato e 40GB a 6,99 euro/mese -

(Di giovedì 26 luglio 2018) Quest’oggi, giovedì 26 luglio 2018, la compagnia telefonica mobileha presentato (ma forse sarebbe meglio dire ha lanciato) per il mercato del nostro Paese una nuovamobile. Dopo l’arrivo sul mercato italiano diogni giorno quasi tutte le altre aziende stanno iniziando ad interessarsi alle promozioni. Questa volta si tratterebbe di qualcosa di davvero eccezionale. Vediamo in concreto i dettagli della promozione dedicata solo ai primi 500 mila utenti richiadenti.: con 6,99/in 4G/4G+ eincluso Lainiziativa presentata oggi sul mercato italiano da parte della società francese che opera nel campo delle telecomunicazioni propone una iniziativa commerciale dai numeri davvero fenomenali: minuti e SMS illimitati condi navigazione internet. La connessione di rete prevista sarà in 4G/4G+ per ...