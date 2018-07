Il trailer di Ride | il nuovo thriller dei creatori di Mine

wired

(Di giovedì 26 luglio 2018) Due ciclisti acrobatici (Lorenzo Richelmy e Ludovic Hughes) ricevono l’invito a partecipare a una misteriosa gara di downhill con in palio 250.000 dollari. Quello che non sanno è che la gara si trasformerà in una corsa estrema per la sopravvivenza. Adrenalina alle stelle, come si evince dalin anteprima su Wired, anche grazie alle riprese con telecamere GoPro. A dirigere Jacopo Rondinelli, alla scrittura, co-produzione e supervisione Fabio Guaglione e Fabio Resinaro, i due registi del fortunato. Il film è una produzione Lucky Red, Mercurious con TimVision e con il contributo di Trentino Film Commission. Sarà nei cinema il 6 settembre. Ildi, ildeidiWired.