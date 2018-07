Il team Ferrari con il lutto al braccio

F1 – Tutti contro la Ferrari - accuse velate e colloqui con la FIA : qualcosa non torna ai team rivali : Le prestazioni delle power unit Ferrari hanno messo in allarme alcune scuderie, sorprese da questo incremento di potenza che coinvolge anche Haas e Sauber Le scuderie di Formula 1, escluse quelle motorizzate Ferrari, stanno puntando il dito nei confronti del team di Maranello. L’aumento di potenza del motore del Cavallino ha messo in allarme non solo la Mercedes, ma anche quei team che si giocano le posizioni intermedie con Haas e ...

F1 - retroscena Wolff a Silverstone : il team principal della Mercedes nota una crepa in casa Ferrari : Il team principal della Mercedes ha fatto le carte al Gp di Silverstone, svelando un piccolo retroscena relativo alle gomme Ferrari Lewis Hamilton in pole position, Valtteri Bottas in seconda fila. Toto Wolff sorride dopo le qualifiche del Gp di Silverstone, ma continua a non fidarsi della Ferrari, vicinissima al pilota britannico. Photo4 / LaPresse Il team principal della Mercedes però si fida del proprio campione del mondo, sottolineando ...

Ferrari : vittoria importante per i tifosi e tutto il team : La Ferrari vince il GP Canada, rompendo un digiuno che durava da 14 anni su questa pista, grazie a Sebastian Vettel che torna leader del Mondiale, mentre Kimi Raikkonen guadagna 8 punti con la sesta posizione. Un weekend iniziato con qualche difficoltà si è risolto in un successo grazie a un lavoro di squadra che […]

Formula 1 - Arrivabene : 'Dobbiamo sbilanciare il Mondiale' / Le dichiarazioni del team principal Ferrari : Il team principal Ferrari parla dal Mugello: "L'impegno è di sbilanciare questo Mondiale molto equilibrato. Ce la metteremo tutta, i ragazzi che lavorano a casa e quelli in pista".(Pubblicato il Sat, 02 Jun 2018 14:21:00 GMT)