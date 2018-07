Il surreale dibattito tra Israele e Russia sugli iraniani in Siria

ilfoglio

: RT @EnzoRusciano: Dibattito surreale in una tv locale campana. Si parla di #Bardi. Fedele parla della sua esperienza a Empoli all'epoca di… - becio81 : RT @EnzoRusciano: Dibattito surreale in una tv locale campana. Si parla di #Bardi. Fedele parla della sua esperienza a Empoli all'epoca di… - EnzoRusciano : Dibattito surreale in una tv locale campana. Si parla di #Bardi. Fedele parla della sua esperienza a Empoli all'ep… - StefanoPieralli : Il dibattito in tv sul decreto ' Dignità' è surreale criticato all'unisono dal PD e FI con motivazioni simili e… -

(Di giovedì 26 luglio 2018) In questi giorni c’è unche coinvolge i leader militari e politici più alti in grado die dellae riguarda la presenza dell’Iran in. E’perché da mesi escono notizie sulle presunte trattative e ogni volta si parla di una fascia di rispetto misurata in