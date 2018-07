Il segreto di Roger Federer | “da adolescente ero ‘scarso’! Poi nel 1998…”

sportfair

(Di giovedì 26 luglio 2018)ha raccontato un curioso aneddoto sulla sua gioventù: nel circuito juniores lo svizzero non era cinsiderato un futuro top player, almeno fino al 1998 Se facessi un gioco nel quale dovessimo descrivere, si potrebbe parlare del suo talento, della sua classe, dei suoi record, delle sue vittorie e dei tanti tornei vinti in carriera. Insomma, si parlerebbe di un vincente, forse del più grande di tutti, come i 20 Slam in bacheca sottolineano. Eppure ad inizio carriera, quandogiocava nel circuito juniores, non veniva considerato un giocatore dal futuro brillante. Lo ha svelato lo stessonel corso di un evento per Credit Suisse: “non ero super talentuoso a 10, 14 o 16 anni. Avevo talento, ero bravo, fino a 15-16 ero un giovane decente, e nel ’98 ho vinto Wimbledon juniores, da lì è iniziato tutto. Pensavo ‘Oh mio Dio, posso ...