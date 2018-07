IL SEGRETO | anticipazioni puntata di venerdì 27 luglio 2018

Anticipazioni Il SEGRETO : Francisca minacciata da Graciano Lazzar : La famosa e bellissima soap opera di origini spagnole “Il Segreto”, prodotta da Boomerang Tv e scritta dall’autrice Aurora Guerra, non smette mai di sorprendere. Purtroppo nelle puntate che andranno in onda sulla rete ammiraglia Mediaset tra qualche settimana, la diabolica Francisca Montenegro si troverà nei guai: in particolare, un dipendente della dark lady, ovvero il figlio del capomastro Graciano Lazzar, avrà un terribile incidente sul ...

Il SEGRETO anticipazioni 27 luglio 2018 : Venancia esce allo scoperto : In una lettera inviata a Candela, Venancia confermerà i sospetti della pasticcera: dietro al rapimento di Carmelito c'è proprio l'ex suocera.

Il SEGRETO anticipazioni : nuovi guai per DONNA FRANCISCA - ecco quali : guai in arrivo per DONNA FRANCISCA (Maria Bouzas) nelle prossime settimane de Il Segreto, a causa di un incidente sul lavoro che coinvolgerà Horacio, il figlio del capomastro Graciano Larraz (Fran Cantos). Tutto avrà inizio quando il ragazzino, appena diciassettenne e anche lui alle dipendenze della Montenegro (così come il padre), cadrà da un altissimo albero e riporterà dei gravissimi problemi alla schiena… Le anticipazioni segnalano ...

Anticipazioni Il SEGRETO : arriva Laura - Saul la bacia e Julieta li scopre : Anticipazione Il Segreto: a Puente Viejo arriva l’infermiera Laura, Saul apre di nuovo il suo cuore? A Puente Viejo arriva Laura nelle prossime puntate de Il Segreto, un’infermiera che riesce a entrare nel cuore di Saul. Si tratta di un’infemiera che giunge nel piccolo paesino spagnolo per dare aiuto. Inizialmente tra loro sembra non esserci […] L'articolo Anticipazioni Il Segreto: arriva Laura, Saul la bacia e Julieta ...

Anticipazioni Il SEGRETO : Isaac ed Elsa arrivano a Puente Viejo - parte una nuova storyline : Isaac e Elsa saranno due nuovi personaggi che vedremo prossimamente giungere a Puente Viejo, ovviamente con il loro carico di misteri come ogni protagonista de Il Segreto che si rispetti. Il primo di cui faremo conoscenza sara' Isaac Guerrero, interpretato dall’attore Ibrahim Al Shami, to nel giro di pochi episodi da Elsa Laguna, interpretata da Alejandra Meco, gia' nota ai fan delle telenovelas di Aurora Guerra perché tra i protagonisti di Una ...

IL SEGRETO - anticipazioni puntata di giovedì 26 luglio 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di giovedì 26 luglio 2018: Tra Saul e Prudencio i rapporti sono tesi per via di Julieta, esattamente come voleva Francisca. E proprio quest’ultima sembra avere un asso nella manica… Nazaria gestisce male la presenza di Vicente alla Villa, in quanto l’amore per suo figlio rende tutto piuttosto difficile. Candela sembra finalmente aver trovato una strada per far arrestare Venancia Almagro, la ...

Il SEGRETO anticipazioni : GRACIA incinta di HIPOLITO : Nei prossimi mesi de Il Segreto sarà dedicato tanto spazio ai membri del clan Mirañar: oltre ad assistere ai preparativi delle nozze tra Dolores (Maribel Ripoll) e Tiburcio (Cesar Capilla), i telespettatori italiani faranno bene a osservare con attenzione ogni comportamento di GRACIA Hermosa (Carmen Canivell). Le anticipazioni di questa storyline indicano che tutto avrà inizio quando Dolores, passato il dolore per l’improvvisa morte del ...

Il SEGRETO anticipazioni - puntate dal 29 luglio al 4 agosto 2018 : i sospetti di Candela - Carmelo indaga su Venancia : Le anticipazioni sulla soap il Segreto relativamente alle puntate della settimana dal 29 luglio al 4 agosto 2018 ci faranno “saltare” dalla sedia. La povera Candela, in cerca del figlio rapito (non si conosce da chi) avrà momenti davvero tragici. La fatalità vorrà che dovrà superali da sola, che cosa succederà? Chi tra di voi ha seguito le puntate o le anticipazioni spagnole che narrano la vita degli abitanti di Puente Viejo è già al ...

Anticipazioni Il SEGRETO : Severo dichiarato innocente - esce dal carcere : Nuovo appuntamento con Il Segreto, la soap opera più seguita dai telespettatori italiani. Le Anticipazioni di settembre si soffermano sul processo di Severo Santacruz. Il latifondista, infatti, sarà accusato del sequestro e della conseguente morte di Venancia. Nicolas, nel frattempo, diventato suo avvocato, riuscirà a vincere il processo grazie alla deposizione del dottor Zabaleta. Il Segreto Anticipazioni: Carmelo testimonia al processo di ...

Anticipazioni Il SEGRETO : il parto difficile di Marcela Del Molino : Prosegue l’appuntamento con la famosa telenovela di origini iberiche “Il Segreto”, prodotta da Boomerang Tv, scritta da Aurora Guerra e sempre caratterizzata da intrighi, misteri, abbandoni, nuovi arrivi e colpi di scena. Finalmente arriva una bellissima notizia, perché nelle puntate italiane che vedremo su Canale 5, molto probabilmente ad agosto 2018, una storica coppia che in passato ha affrontato numerose difficoltà a causa della presenza di ...

IL SEGRETO - anticipazioni puntata di mercoledì 25 luglio 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di mercoledì 25 luglio 2018: Candela è sempre più disperata per la scomparsa di suo figlio Carmelito… Julieta fa in modo che Saul possa credere che lei sia innamorata di Prudencio, per convincerlo che loro due non possono più stare insieme… Candela fa di tutto per cancellare da casa sua le tracce dell’odiata Venancia Almagro… Da non perdere: diventa fan della nostra pagina Facebook su Il ...

Il SEGRETO anticipazioni 25 luglio 2018 : Julieta dice a Saul di amare Prudencio : L'Uriarte affronta il suo amato rivelandogli di voler sposare Prudencio, di cui si è innamorata. Intanto Candela cerca di cancellare le tracce del passaggio di Venancia.

Il SEGRETO anticipazioni : SEVERO colpevole o innocente? Ecco la sentenza! : Il lungo processo a SEVERO Santacruz (Chico Garcia) avrà un epilogo felice nelle prossime settimane di programmazione de Il Segreto: accusato della morte di Venancia Almagro (Inma Sancho), colpevole a sua volta di aver assassinato la povera Candela Mendizabal (Aida De La Cruz), il latifondista dovrà difendersi con le unghie e con i denti per riottenere la libertà e, proprio per questo, si avvarrà della consulenza di Nicolas Ortuño (Alejandro ...

Il SEGRETO - anticipazioni puntate spagnole : una nuova entrata a Puente Viejo - ecco Laura Moreno : Una nuova protagonista giungerà a Puente Viejo durante le puntate de Il Segreto che in Italia vedremo prossimamente. Dalle anticipazioni spagnole della soap iberica scopriamo che durante l’episodio 1750 faremo la conoscenza di Laura Moreno, interpretata dall’attrice Marta Cruz. Il dottor Zabaleta farà arrivare nel paesino spagnolo la giovane infermiera, affinché lo sostituisca quando lui non è disponibile per gli abitanti. Il ...