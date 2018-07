Il Salone del Mobile Milano torna a Mosca fra design e innovazione

Terra Madre Salone del Gusto : al 'buon bere' consapevole dedicati 50 Laboratori del Gusto con vini italiani e non solo - birre - rum e ... : Il suo birrificio, Dogfish Head, nel Delaware, è diventato uno dei più importanti luoghi di sperimentazione e creazione birraria al mondo, con etichette come la Midas Touch, la Noble Rot o la Sah'tea,...

Salone di Farnborough : delegazione parlamentare allo stand dell’Agenzia Spaziale Italiana : Ieri visita allo stand dell’Agenzia Spaziale Italiana di una rappresentanza delle Commissioni IV e X della Camera, Difesa e Attività produttive. La rappresentanza era composta da Gianluca Rizzo Gianluca, Presidente della IV commissione, Emanuela Corda e Matteo Perego di Cremnago, Barbara Saltamartini Presidente della X, Alex Bazzaro e Gianluca Benamati. Il Presidente dell’Asi Roberto Battiston ha ricevuto la delegazione, accompagnata dal ...

ENAC - il Direttore Generale al Salone internazionale dell'aeronautica di Farnborough : ... contribuisce a rendere il settore ancora più strategico e all'avanguardia, oltre ad essere un volano di crescita per l'economia del Paese". Ad affermarlo il Direttore Generale dell' ENAC , Alessio ...

FRABOSA SOTTANA/ Sabato 21 al Salone della montagna ci sarà anche Marco Olmo : Programma ormai delineato, a meno di un mese dal via, per la quinta edizione del Salone del Libro di montagna che si terrà nelle giornate di Sabato 21 e domenica 22 luglio. a FRABOSA SOTTANA, in ...

Terra Madre Salone del Gusto : a Torino si racconta l’alternativa consapevole alle fabbriche di bestiame : “Scordatevi i prati verdi, le vecchie fattorie e gli animali che brucano sotto i cieli azzurri propinatici dalle pubblicità. Non c’è un quadro più lontano dalla realtà agroindustriale che domina il settore dell’allevamento e non c’è un ambito che più della carne ci impone di mettere in campo alternative buone, pulite e giuste“: cibo per il cambiamento, come suggerisce il tema di questa edizione di Terra Madre Salone del Gusto. La più ...

Salone internazionale del biologico e del naturale : SANA 2018 da 30 anni al centro del bio : Rilevati da Nielsen e presentati da AssoBio, gli ultimi dati di scenario confermano un trend assai positivo per il biologico, che supera per la prima volta il miliardo e mezzo di vendite in GDO e vede aumentare in un anno del 18% le referenze presenti a scaffale. Nei primi cinque mesi del 2018 i prodotti bio si consolidano sempre più tra le abitudini di acquisto degli italiani e si posizionano su una crescita del 10.5% nelle vendite (rispetto al ...

Salone del libro Torino - indagato per peculato il portavoce del sindaco Appendino : Il portavoce di Chiara Appendino, il capo ufficio stampa del Comune di Torino Luca Pasquaretta, è indagato per peculato. Il giornalista aveva ottenuto nel 2017 un compenso di cinquemila euro dalla Fondazione del libro, ente che organizza il Salone internazionale del libro, per affiancare il presidente Massimo Bray per quindici giorni, dal 16 al 31 maggio 2017. L’incarico gli era stato conferito dal vicepresidente esecutivo della Fondazione, ...

Salone del Libro di Torino : portavoce sindaca Appendino indagato per peculato : Il portavoce della sindaca Chiara Appendino, Luca Pasquaretta, è indagato per peculato dalla Procura di Torino. Il pm Gianfranco Colace aveva già aperto un fascicolo "k" riguardante una consulenza da ...

Cina - il Salone del Mobile torna a Shanghai - : ...il suo apprezzamento per la qualità e rappresenta un'enorme opportunità di sviluppo per tutti i gruppi che vogliono consolidare le relazioni commerciali con una delle più grandi economie del mondo', ...

Salone del Mobile - a Shanghai design e arredo made in Italy per far volare l'export : La bellezza, la qualità il lusso e l'eleganza del design di mobili, arredo e complementi made in Italy che negli ultimi anni hanno conquistato la Cina, tornano in scena al Salone del Mobile.Milano ...

Monaco Yacht Show 2018 : il Crn Latona 50 metri protagonista del prossimo Salone nautico : Stile Liberty e dettagli artigianali saranno protagonisti al prossimo salone nautico monegasco in ci sarà anche il Crn Latona 50 metri CRN Latona 50 metri sarà protagonista al prossimo Monaco Yacht Show, in programma dal 26 al 29 settembre. Varata a febbraio e consegnata a maggio, M/Y Latona 50 metri sarà presentata come première internazionale al salone nautico del Principato di Monaco, mettendo in luce la massima espressione ...

Salone del Libro - ultima beffa ai dipendenti : da lunedì tutti a casa senza stipendio : Anticamera del licenziamento per i dodici già rimasti privi di salario per 2 mesi: "Nessuna proposta da Comune e Regione"