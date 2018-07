Il programma di Deejay On Stage a Riccione e tutti gli ospiti da Benji e Fede a Irama

optimaitalia

(Di giovedì 26 luglio 2018) Oggi è stato comunicato ilcompleto diOn, ad agosto. Gli eventi, organizzati da Radio, prevedono le esibizioni di alcuni degli artisti italiani ed internazionali più apprezzati del momento.Tra i presenti,edma anche Ermal Meta, Elodie Di Patrizi e Michele Bravi.Ilcompleto della nuova edizione diOnè stato annunciato attraverso i social network di Radioche ricorda l'appuntamento fisso in Piazzale Roma adalle ore 21.30 per ognuna delle serate in calendario.A dare il via agli appuntamenti saranno Ermal Meta e Joan Thiele,il 3 agosto. Il 4 agosto sono attesi Michele Bravi ed Elodie, il 7 agosto Mihail e Alvaro Soler.L'8 agosto ci sarà la Dark Polo Gang e il 9 agosto Calcutta, Carl Brave X Franco 126 e Francesca Michielin. Il 14 agosto sarà la volta die ...